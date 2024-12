Fondée en 2016, Bluetti est une société très active dans le domaine de l’énergie. Son offre inclut déjà des modèles tels que l’EP600 et l’EP760 qui permettent aux ménages de profiter de l’énergie solaire et de prévenir les risques liés aux pannes de courant sur le réseau public d’électricité. Pour mieux s’adapter aux besoins des clients, elle vient de procéder au lancement de deux nouveaux produits qui ciblent le grand public : les Bluetti EP900 et AC500. Le premier consiste en un onduleur résidentiel alors que le dernier est un dispositif de stockage énergétique conçu spécifiquement pour les amateurs de camping.

Jusqu’à 20 000 Wh

L’onduleur Bluetti EP900 a la particularité d’être compatible avec la batterie lithium fer phosphate B500. Il convient donc aux installations photovoltaïques domestiques. Il offre une capacité allant de 10 kWh à 20 kWh, en fonction des configurations. De même, la tension de sortie peut être de 120 V ou de 240 V selon les régions et les spécifications des appareils électriques à alimenter. On sait par ailleurs que le Bluetti EP900 possède une puissance de sortie de 9 000 watts ainsi qu’un temps de commutation de 10 ms. Autant dire qu’il permet de faire face aux pannes de courant. Qui plus est, il donne la possibilité d’injecter le surplus de production dans le réseau.

Gagner de l’argent avec sa production photovoltaïque

L’EP900 convient ainsi à ceux qui désirent se faire de l’argent avec leur production solaire domestique. Étant donné qu’il est conçu pour un usage résidentiel, Bluetti a veillé à ce que les nuisances sonores soient les plus faibles possible. À ce sujet, la société promet un niveau inférieur à 50 dB. Fait intéressant, l’accumulateur qui accompagne l’onduleur, c’est-à-dire le B500, est assorti d’une garantie de 10 ans. En qui concerne l’AC500, comme indiqué plus haut, il s’agit d’un dispositif de stockage énergétique pensé pour les campeurs.

Un système énergétique portable ciblant les campeurs

Le Bluetti AC500 renferme des cellules lithium fer phosphate. Il est doté d’une prise NEMA 14-50R de 50 ampères et met à la disposition de l’utilisateur des adaptateurs L14-30 et TT-30. Une fonction d’auto-échauffement est également au rendez-vous. Celle-ci garantit un fonctionnement optimal même en cas de froid extrême. En dépit de sa conception idéale pour les camping-cars, cette solution ingénieuse développée par Bluetti convient également à un usage domestique.

Elle peut notamment faire office d’alimentation de secours grâce à sa puissance de sortie de 5 kW. À cela s’ajoute une compatibilité avec jusqu’à six batteries d’extension B300K pour une capacité totale de 16,58 kWh. Plus d’infos : bluetti.com. Que pensez-vous de ces systèmes de stockage d’énergie ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .