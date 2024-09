La fin des batteries polluantes ? Des chercheurs dévoilent un accumulateur à base d’aluminium

La transition énergétique implique la conception de batteries plus respectueuses de l’environnement. Partout dans le monde, les scientifiques s’efforcent d’améliorer le design des cellules destinées à emmagasiner l’électricité produite par les sources renouvelables tels que le solaire et l’éolien. En Allemagne, une nouvelle avancée dans ce domaine vient ainsi d’être réalisée. Elle est attribuée à un groupe de recherche affilié à l’université technique de Freiberg. Concrètement, Amir Mohammad et ses collègues ont réussi à mettre au point une batterie aluminium-polymère utilisant de l’aluminium comme anode et du graphite comme cathode. De plus, la nouvelle cellule se compose d’un électrolyte solide à base de liquide ionique.

Une technologie développée pour les applications stationnaires

Il est intéressant de noter que ce projet est soutenu financièrement par le ministère saxon de l’Économie et le Fonds européen de développement régional (FEDER). Grâce justement à ces contributions, les universitaires vont bientôt mettre au point un prototype composé de 10 cellules. Celui-ci est censé pouvoir stocker environ 1 Wh d’électricité. À terme, l’équipe envisage de porter cette capacité à 10 kWh afin de couvrir les besoins quotidiens des ménages. En effet, la batterie à base d’aluminium conviendrait principalement aux applications stationnaires telles que le stockage de l’énergie produite par les panneaux solaires résidentiels. Concernant l’électrolyte solide, il est composé notamment de chlorhydrate de triéthylamine et de chlorure d’aluminium.

Plus écologique

L’un des avantages de cet accumulateur réside dans sa conception solide. Cela signifie qu’il ne risque pas de présenter un problème de fuite de liquide électrolytique. De plus, l’utilisation d’une anode à base d’aluminium ralentit la corrosion. Les scientifiques promettent aussi une grande résistance à l’humidité. N’oublions pas non plus que l’aluminium est un matériau beaucoup plus abondant que le lithium. L’extraction de ce dernier nécessite d’ailleurs une grande quantité d’énergie et d’eau. Tout cela rend la nouvelle batterie plus respectueuse de l’environnement et moins chère à fabriquer. L’absence de couche séparatrice contribue également à la baisse des coûts.

Bientôt sur le marché ?

Grâce à sa composition, la batterie aluminium-polymère promet d’être facilement recyclable. Avec cette conception révolutionnaire, les chercheurs espèrent contribuer à la réduction des coûts supportés par les propriétaires d’installation solaire photovoltaïque et éolienne. Autant dire qu’il s’agit d’une percée qui devrait avoir des retombées positives tant sur le plan technologique que sur le plan environnemental. Le plan d’action de l’équipe et ses partenaires prévoit une entrée en production à l’horizon 2025. « La batterie aluminium-polymère est une alternative prometteuse aux batteries lithium-ion, que mon équipe étudie intensivement depuis une dizaine d’années et qui fait actuellement l’objet de tests en vue d’une production et d’une application industrielles », a déclaré le professeur Dirk C. Meyer, directeur de l’Institut de physique expérimentale à l’Université technique de Freiberg. Plus d’infos : tu-freiberg.de. Une batterie plus respectueuse de l’environnement comme celle-ci pourrait-elle vous convaincre pour une future installation ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .