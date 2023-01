Freesuns : un ingénieur suisse invente des tuiles solaires qui s’adaptent à toutes les architectures

Les tuiles solaires remplaceront-elles bientôt les panneaux photovoltaïques ? Ce n’est peut-être pas encore le cas, mais elles en prennent le chemin. Il faut dire qu’elles sont beaucoup plus esthétiques que les panneaux classiques et permettent aux bâtiments classés ou aux habitations se situant dans des périmètres réglementés de bénéficier de l’énergie solaire. En Suisse, l’entreprise Freesuns propose des tuiles solaires depuis quelques années déjà. L’entreprise vise à rendre accessible la production d’électricité gratuite, grâce à une source naturelle, celle du soleil. Les tuiles solaires Freesuns se destinent notamment aux particuliers dont les toits sont triangulaires ou de formes irrégulières. Elles se posent comme des tuiles classiques et en ont aussi l’apparence. Présentation.

Comment est né le concept de Freesuns ?

Il y a quelques années, le fondateur de Freesuns, John Morello emménage dans une nouvelle maison. Une magnifique maison d’architecte des années 1960, où la toiture doit intégralement être rénovée. Désireux d’installer des panneaux solaires, les propriétaires rencontrent alors un problème majeur. Les panneaux solaires traditionnels ne conviennent pas à l’architecture de leur toiture. En effet, s’ils étaient installés, ils dénatureraient complètement le caractère de la bâtisse. Ingénieur et passionné de technologies vertes, John cherche une solution à son propre problème. Il invente alors une tuile solaire qui pourrait directement être intégrée sur la charpente pour remplacer les vieilles tuiles. Son nouveau toit produit plus de 20 MWh par an, ce qui est amplement suffisant pour la consommation du foyer et la recharge de la voiture électrique. L’entreprise Freesuns était née !

C’est quoi les tuiles solaires Freesuns ?

Freesuns propose une solution complète qui inclut les tuiles solaires, les batteries et les connexions électriques afin que chacun possède un système personnel de production d’énergie durable. Connectées à des optimiseurs de puissance, les tuiles captent l’énergie solaire via leurs cellules. Ces dispositifs les contrôlent pour assurer la meilleure performance possible au système. Relié à ces optimiseurs de puissance, l’onduleur va permettre la conversion du courant direct en courant alternatif. Il est ensuite possible d’utiliser directement l’énergie produite sur le réseau domestique. Cependant, installer des batteries pour stocker l’énergie produite et fournir l’électricité dans la maison lorsque le soleil n’est pas au rendez-vous est également une option. Les batteries peuvent par ailleurs servir à charger les véhicules électriques, ce qui représente une belle opportunité. Selon les données du fabricant, les tuiles solaires seront amorties en 10 à 15 ans et génèrent potentiellement jusqu’à 164 Wp par mètre carré.

Quels sont les avantages de tuiles solaires Freesuns ?

Les tuiles solaires Freesuns ont d’abord la spécificité de couvrir tous les styles de toitures, y compris les toits triangulaires ou ceux qui disposent de petites fenêtres. L’installation des tuiles solaires se fait comme celle de tuiles classiques. Elles peuvent donc répondre à tous les besoins, comme ceux des propriétaires de maisons situées dans le périmètre d’un bâtiment classé historique par exemple. Conçues en verre trempé et installées par superposition, elles sont aussi robustes et solides que des tuiles traditionnelles et résistent si bien aux intempéries. De plus, elles réduisent le risque d’incendie si on les compare aux panneaux photovoltaïques classiques. Enfin, grâce aux optimiseurs de puissance, vous pouvez contrôler votre consommation à l’heure près ainsi que votre production. Pratique pour revendre votre surplus sur le réseau national, par exemple ! Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Freesuns.com.