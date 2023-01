Actua : des tuiles solaires photovoltaïques innovantes qui s’adaptent à tous les styles de toitures

Les tuiles solaires sont des matériaux très tendance, car elles permettent de bénéficier de l’énergie du soleil, une énergie gratuite et renouvelable, sans dénaturer l’architecture originelle de sa toiture. Dans ce domaine, l’entreprise autrichienne Wienerberger lance un kit solaire baptisé Actua, un dispositif qui permet aux particuliers d’installer des panneaux solaires, tout en conservant l’esthétique de leur toiture. Notons que cette dernière est spécialisée dans la fabrication de briques, de tuiles et de bardages depuis 1819. Une aubaine pour ceux qui vivent dans le périmètre d’un bâtiment historique, souvent interdit de panneaux photovoltaïques. Implantée en France depuis 1995, c’est par le biais de la filiale Koramic que Wienerberger propose ses nouveaux kits de tuiles solaires. Découverte.

Les trois principaux atouts du kit solaire Actua

Pour les couvreurs, les atouts de ce kit solaire se résument en trois mots : efficacité, rapidité, simplicité. Les tuiles solaires Actua s’intègrent parfaitement à une toiture de tuiles en terre cuite, d’ardoise, qu’elles soient plates ou ondulées. Par sa légèreté (seulement 8.5 kg pour deux tuiles), le kit Actua permet une manipulation facile, rendant sa pose rapide qui s’effectue en une vingtaine de minutes seulement. De plus, Koramic propose un service d’accompagnement aux démarches administratives. On vous rappelle, à cet effet, que le raccordement de panneaux photovoltaïques ou de tuiles solaires doit obtenir l’aval du CONSUEL (COmité National pour la Sécurité des Usagers de l’Électricité).

Le kit solaire Actua, qu’est-ce que c’est ?

Les tuiles solaires Actua sont proposées en divers modèles : Actua, Méga S, Ultima TFP, Jura Nova et Actua Duplex pour garantir une adaptation parfaite à tous styles de toitures. L’intégration à la toiture est un procédé unique puisqu’elle ne nécessite aucun joint ni cadre métallique apparent. De plus, une fois posées, les tuiles solaires ne forment pas d’épaisseur supplémentaire, elles sont donc invisibles à l’œil nu ! Le système est garanti 30 ans et sa puissance linéaire et de 85 % à 30 ans. Comme tous les systèmes photovoltaïques, les tuiles solaires Actua permettent de réduire immédiatement la consommation d’électricité classique de leurs utilisateurs. Par ailleurs, elles leur donnent la possibilité de revendre leur surplus de production au réseau domestique. Le fabricant estime que le kit Actua peut, en outre, augmenter les performances énergétiques de la maison de 6 à 13 %. Cela suppose également une augmentation de la valeur du bien à la revente.

Quelques chiffres

Les kits de tuiles solaires Actua existent en plusieurs dimensions :

Type 250 pour une couverture de 1,5 m² et une puissance de 252 Wc (4 panneaux de laminés).

Type 500 pour une couverture de 3 m² et une puissance de 504 Wc (8 panneaux de laminés).

Type 1000 pour une couverture de 6,5 m² et une puissance de 1 008 Wc (16 panneaux de laminés).

Type 1500 pour une couverture de 9,5 m² et une puissance de 1 512 Wc (24 panneaux de laminés).

Type 3 000 pour une couverture de 19 m² et une puissance de 3 024 Wc (48 panneaux de laminés).

À titre d’exemple, un kit solaire de type 1000 produira annuellement 1043 Wc s’il est installé à Lille, 1116 Wc à Paris ou encore 1612 Wc à Marseille. Les tuiles solaires sont une solution d’avenir pour réduire notre consommation énergétique et résolvent le problème des panneaux solaires classiques. Rappelons-le, ces derniers sont jugés trop inesthétiques par de nombreux propriétaires ou architectes. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site officiel de l’entreprise Wieneberger.fr.