Le fabricant français de tuiles solaires SunStyle International et son compatriote Triangle Horizon, spécialisé dans la conception de structures métalliques destinées aux panneaux solaires, se sont associés pour développer un carport solaire innovant. Le produit se distingue par sa conception rustique qui lui permet de s’intégrer aux paysages naturels. En effet, il est conçu principalement pour les zones ayant des réglementations environnementales strictes. Comme l’explique notre source, il s’agit d’une nouveauté s’adressant avant tout aux clients qui ne peuvent pas accéder aux technologies solaires photovoltaïques conventionnelles en raison de leur emplacement géographique. L’abri solaire se compose d’une structure en acier. Pour permettre à tout un chacun de personnaliser l’installation, les deux entreprises ont prévu six configurations différentes.

Profiter de l’énergie solaire de manière responsable

On notera aussi le fait que ce carport doté de tuiles solaires utilise des poteaux en forme de Y avec des motifs papillons. Il se décline en plusieurs finitions qui se caractérisent par l’utilisation d’enduits en poudre de différentes couleurs. Cette solution permet aux consommateurs de profiter de l’énergie solaire tout en respectant les réglementations d’urbanisme en vigueur. Le choix des tuiles solaires découle justement d’une volonté de permettre à l’infrastructure de se fondre facilement dans le paysage urbain. Avec leur nouveau carport solaire, SunSyle et Triangle Horizon espèrent s’ouvrir à un nouveau marché.

Éligible à la prime d’intégration paysagère

Fait intéressant, le nouveau carport photovoltaïque est éligible à la prime d’intégration paysagère. Si vous ne le savez pas encore, il s’agit d’une mesure bénéfique instaurée par les autorités qui cible les installations de tuiles photovoltaïques ayant une puissance cumulée inférieure ou égale à 500 000 Wc. La technologie a fait l’objet d’un test pendant environ six mois. Pour ce faire, SunStyle et Triangle Horizon ont installé un prototype totalisant une puissance de 33 kW sur le site industriel du spécialiste français des structures métalliques destinées aux panneaux solaires. Chaque tuile comportait une vingtaine de cellules de type PERC.

Différentes puissances et finitions

Afin de permettre une intégration réussie avec différents paysages, plusieurs types de tuiles sont disponibles. Les tuiles en noir développent une puissance de 115 Wc, contre 85 Wc pour les modèles en terre cuite et de couleur gris. Avec ces différents coloris, il est ainsi possible pour l’acheteur de choisir une solution qui s’harmonise avec le décor des toits en terre cuite, en zinc ou en ardoise. La résistance mécanique n’est pas en reste. Dotées d’une couche de verre trempé de 6 mm d’épaisseur, les tuiles sont conçues pour résister aux conditions météorologiques les plus défavorables. De plus, elles sont assorties d’une garantie de 25 ans. Plus d’informations ici. Il est très difficile de réaliser des aménagements en zone classée ou protégée, avec cette association, pensez-vous qu’il sera plus simple d’obtenir un accord avec les organismes ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .