« Une station service privée », Free Énergie propose un carport solaire pour recharger sa voiture

Alors que les énergies renouvelables prennent davantage de place dans notre quotidien, les carports solaires s’imposent peu à peu comme une solution qui combine la production d’électricité et le rechargement des voitures. Je vous propose de découvrir les carports solaires, aussi appelés carports photovoltaïques, proposés par l’entreprise Free Énergie. Ils sont une solution pratique pour recharger sa voiture électrique avec une énergie 100 % gratuite ! Installer un carport solaire devient actuellement un investissement intelligent qui permet de faire des économies en investissant uniquement un petit coin de jardin. C’est aussi une solution pour celles et ceux qui n’ont pas la possibilité d’installer des panneaux photovoltaïques en toiture. Ils sont aussi plus faciles à installer que les bornes de recharge, et surtout, ils fonctionnent à l’énergie solaire. Découverte.

Des carports performants et adaptés à tous les besoins

Les carports solaires de Free Énergie proposent comme tous les modèles actuels une double fonctionnalité : ils protègent les véhicules des intempéries tout en produisant de l’énergie renouvelable. Avec un design intemporel et plutôt moderne, ils sont conçus pour s’intégrer harmonieusement dans tous types d’espaces, qu’il s’agisse d’un jardin privé ou d’un parking d’entreprise. En termes de structure, ils sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité, comme l’acier galvanisé et l’aluminium, ce qui leur confère robustesse et durabilité. De plus, ils présentent une inclinaison optimisée afin de capter le plus efficacement possible l’énergie du soleil. C’est évidemment un moyen pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles, mais aussi de recharger facilement nos voitures électriques.

La polyvalence et l’efficacité

Les carports solaires de Free Énergie s’adaptent aussi bien aux espaces privés, qu’aux parkings d’entreprises. C’est notamment le cas de leur produit phare appelé PARK-E, un carport conçu pour maximiser la production d’énergie tout en assurant une protection optimale pour les véhicules. Avec une toiture inclinée de 7 degrés seulement, il optimise la production en étant au maximum exposé à la lumière du soleil. Ainsi, l’inclinaison d’autres modèles est souvent de 30 ou 40°, ce qui empêche les panneaux solaires de produire lorsque le soleil tourne. En étant quasiment plat, il permet de produire tout au long de la journée et de recharger les véhicules électriques en continu ou presque.

Un choix écologique et économique

Le carport solaire devient un véritable choix écologique et économique, car il permet de produire de l’électricité « gratuite » avec un impact environnemental réduit. De plus, en cas de revente d’un bien immobilier, ils apportent une plus-value que l’on oublie fréquemment lorsque l’on hésite à installer ce type de produit. Et, bien entendu, si vous possédez une voiture électrique, c’est l’assurance de disposer d’électricité dans votre jardin, sans passage de câble, et sans dépendre de l’électricité du réseau domestique.

Pour en savoir plus sur les carports solaires Free Énergie, ou demander un devis, rendez-vous sur le site officiel : freeenergie.fr.