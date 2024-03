Alukov dévoile une pergola innovante équipée de panneaux solaires et d’un récupérateur d’eau de pluie

Je suis Christiana RAVOLANIRINA, juriste et rédactrice web depuis une dizaine d’années. Passionnée de lecture et d’écriture, j’ai découvert la rédaction web après mon bac, en 2012. Depuis, je n’ai plus arrêté cette activité, même pendant mes années d’études en droit à l’Université d’Antananarivo. Bien qu’étant à l’aise avec toutes les thématiques, j’ai une préférence pour les thèmes autour de l’environnement et des nouvelles technologies. La santé, le voyage et le bien-être sont également des domaines qui me tiennent particulièrement à cœur. Étant dans un pays où l’accès à l’éducation est encore un luxe pour une grande partie de la population, cette citation de Nelson Mandela m’inspire particulièrement : « L'éducation est l'arme la plus puissante que l’on puisse utiliser pour changer le monde ». La rédaction web est, pour moi, un moyen d’aider les autres à s’informer, à connaître de nouvelles choses et à trouver les réponses à leurs questionnements. Elle permet également de parler des menaces auxquelles notre planète et les générations futures sont exposées. À travers mes articles, j’espère apporter ma pierre à l’édifice dans la lutte contre le réchauffement climatique et dans la protection des droits de l’homme. Ma collaboration avec NeozOne est un grand pas qui, j’en suis convaincue, me rapprochera davantage de ces objectifs. Je suis maman de deux filles et dans mon temps libre, faire la cuisine, me balader en pleine nature et passer du temps avec ma famille sont parmi mes activités favorites. N’hésitez pas à consulter mes articles ici et à me contacter sur ma page Linkedin (Christiana RAVOLANIRINA).