Huasun dévoile la première série de panneaux solaires à cellules rectangulaires au monde (640 W+23,7 %)

Selon un rapport de l’Agence de l’énergie internationale, la capacité mondiale de production des panneaux photovoltaïques (PV) devrait progresser à environ 1 000 GW en 2024. En effet, l’énergie solaire occupe une place primordiale dans les stratégies de transition énergétique dans le monde. Ces dernières années, les technologies solaires s’améliorent sans cesse, avec des rendements optimisés, de grandes capacités et des coûts de production d’énergie (LCOE) plus réduits. Elles peuvent être adaptées pour des utilisations variées, notamment chez les particuliers, les entreprises et les grands producteurs d’énergie dans un pays.

Parmi les références dans l’industrie de l’énergie solaire, la société Huasun Energy est connue pour ses solutions à hétérojonction (HTJ) de dernière génération. Elle a récemment présenté une série de modules solaires à hétérojonction rectangulaire, baptisée « Everest G12R ». Celle-ci inclut trois différentes versions de panneaux PV répondant aux besoins des familles, des professionnels et des réseaux de distribution d’électricité publics. Découverte.

Les caractéristiques des modules Everest de la série G12R

Ces nouveaux panneaux PV sont basés sur la technologie des cellules solaires à haut rendement HJT3.0. De plus, ils sont composés de cellules solaires rectangulaires développées spécialement par les ingénieurs de Huasun. L’entreprise a intégré d’autres composants avancés dans ces modules tels que la technologie microcristalline bifaciale, la technologie SMBB (Super Multi BusBar), la technologie PIB et le film de conversion de la lumière. Selon elle, ses plaquettes de silicium rectangulaires de 182 × 105 mm fournissent une puissance supérieure de 40 W par rapport aux plaquettes carrées conventionnelles de 182 mm. Cette amélioration permettrait aussi de réduire les besoins en composants BOS (câbles, éléments du rayonnage…) lors du déploiement des panneaux solaires.

Concernant leur rendement, ces modules HTJ rectangulaires seraient capables de convertir au moins 23 % de la lumière reçue en électricité. Ils pourraient atteindre une puissance de sortie maximale de 640 W, soit 20 W de plus par rapport aux autres modules similaires. En somme, les panneaux photovoltaïques de la série Everest G12R pourraient contribuer à réaliser les objectifs principaux du secteur de l’énergie solaire, dont l’efficacité de conversion élevée, la haute puissance, la grande fiabilité et la baisse du LCOE (-2,6 %). De plus, selon leur fabricant, ils présentent une bifacialité élevée, un faible taux de dégradation et un faible coefficient de température.

Les trois versions de panneaux PV à hétérojonction rectangulaire

L’entreprise Huasun a mis au point trois modèles de modules Everest G12R de différentes longueurs répondant à trois différents domaines d’application. Le « G12R-96 » possède une puissance maximale de 460 W et un rendement maximal de 23,02 %. Cette version est dédiée aux foyers souhaitant profiter des avantages de l’autoconsommation énergétique. Le « G12R-108 » d’une puissance maximale de 520 W présente une efficacité de conversion jusqu’à 23,40 %, ainsi qu’une meilleure bifacialité et une excellente capacité d’absorption de la lumière faible. Celui-ci convient surtout aux projets de production d’énergie solaire sur les toits des bâtiments commerciaux et industriels.

Le « G12R-132 », quant à lui, est réservé aux projets solaires des services publics à grande échelle. Il offre une puissance maximale de 640 W et un rendement jusqu’à 23,69 %. Selon cette entreprise chinoise, la production du premier lot de cellules solaires rectangulaires G12 HTJ s’est bien déroulée à Hefei, en Chine. Ce fournisseur prévoit de réaliser des cellules et des modules Everest G12R d’une capacité totale de 12 GW dans ses usines basées à Hefei, à Wuxi et à Xuancheng. La commercialisation de ces nouveaux panneaux PV commencera dès 2024. Plus d’informations : Huasunsolar.com. Que pensez-vous de cette innovation ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .