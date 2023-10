Le fabricant chinois Huasun a lancé un panneau solaire ultra-performant. Le nouveau produit a une puissance de sortie supérieure à 700 W. Baptisé Himalaya G12-132 (HJT), il utilise des cellules à hétérojonction. Autrement dit, celles-ci combinent deux technologies différentes afin d’augmenter leur efficacité. Grâce à cette conception, elles parviennent à récolter plus d’énergie que les cellules au silicium conventionnelles. Le nouveau module fait partie de la gamme G12 de la société qui a été lancée au second semestre 2022. En mars dernier, Huasun a même dévoilé un panneau solaire doté de la même technologie et qui accusait une puissance de 723,97 W pour un rendement de 23,30 %.

Des panneaux solaires certifiés TÜV SUD

L’Himalaya G12-132 (HJT) va encore plus loin en affichant une puissance de sortie de 744,43 W. Qui plus est, il promet une efficacité de 23,96 %. Selon Huasun, ces valeurs ont été validées par TÜV SUD. Si vous ne le savez pas, ce dernier est un organisme d’inspection technique qui garantit la conformité des produits à certains critères de qualité pour protéger notamment l’environnement et la santé humaine. « Le module Himalaya G12-132 est composé de cellules HJT G12-20BB microcristallines double face produites indépendamment dans le cadre du projet de cellules HJT de phase IV de Huasun », a déclaré Huasun dans un communiqué.

De la pâte d’argent à basse température

Pour atteindre ce rendement impressionnant, le fabricant chinois affirme avoir appliqué aux cellules une pâte d’argent à basse température. Il a également mis en œuvre une technologie d’impression de barres omnibus fines à haute densité. Avec l’évolution croissante des besoins dans le secteur de l’énergie solaire photovoltaïque, Huasun ne compte pas en rester là. L’entreprise travaille d’arrache-pied pour améliorer continuellement les performances de ses produits. « L’efficacité moyenne de la production de masse des cellules a été augmentée jusqu’à 26,2 % après deux mois d’augmentation de la capacité », a-t-elle par exemple expliqué au sujet de sa capacité de production.

De nouvelles technologies en préparation

Grâce à ses efforts, Huasun s’attend ainsi à ce que de nouveaux records soient établis au cours des prochains mois. « Nous continuerons à battre des records d’efficacité et de puissance de sortie des modules après avoir progressivement introduit de nouvelles technologies telles que le film métallisé et 0BB dans la production de masse », a-t-elle ajouté.

À noter que l'usine de la société, qui se trouve dans la ville chinoise de Xuancheng, possède actuellement une capacité de production annuelle de 10 GW. L'infrastructure produit déjà des cellules HJT bifaciales de 182 mm atteignant un rendement de conversion certifié de 25,69 %. Plus d'informations : huasunsolar.com.