RegenBox : cette invention « réanime » et recharge les piles salines ou alcalines non rechargeables

Durant la période de Noël, il se vend chaque année des millions de jouets, d’appareils électroniques ou de guirlandes lumineuses. Et pour faire fonctionner ces jouets, il faut aussi acheter de quoi les faire fonctionner : des piles. « Chaque année, plus de 1 500 millions de piles et accumulateurs sont mis sur le marché français, qui représentent plus de 270 000 tonnes », selon le ministère de l’Écologie. Ce qui au bas mot produit donc 270 000 t de déchets recyclables. Il existe bien des piles rechargeables, mais elles n’ont pas encore réussi à convaincre la plupart des Français. David Castin, co-fondateur de l’entreprise RegenBox, a inventé un petit objet révolutionnaire qui permet de régénérer les piles classiques, qui ne se rechargent donc pas. Découverte.

L’histoire de RegenBox

RegenBox, bien que récemment connue, puise ses origines dans un brevet déposé dans les années 80, avant même sa création en 2020. Cette initiative découle du programme Paléo-énergétique de l’Atelier 21, visant à redécouvrir des innovations énergétiques du passé. Dans les années 1980, Karl Kordesh, co-inventeur de la pile alcaline, explore la régénération des piles non rechargeables, déposant un brevet révolutionnaire. En 1994, Rayovac crée le Renewal, mais malgré son caractère novateur, il tombe dans l’oubli. En 2016, l’Atelier 21 redécouvre ce brevet et développe la RegenBox, lançant un projet rétro-tech. Face à l’ampleur croissante en 2021, l’association crée RegenFab. En 2022, la gamme s’élargit avec la RegenBox montée, la RegenBox XL et les RegenStations interactives dans les magasins, entreprises et collectivités.

Comment fonctionne la RegenBox ?

Sur les bornes disponibles en magasin, l’utilisation est très simple. Tout d’abord, vous devez savoir si votre pile peut, ou non, se régénérer, en la glissant dans le testeur. Si la pile testée n’est pas « régénérable », un bac pour la jeter est disponible. Si, à l’inverse, les voyants indiquent qu’il est possible de la « recharger », alors il suffit de la glisser dans le régénérateur. Attention, il ne s’agit pas d’un rechargement de piles rechargeables, mais d’une régénération de piles « non rechargeables ». La pile régénérée disposera de moins de puissance qu’une pile neuve ou rechargée. Cependant, elle sera parfaite, par exemple, pour des appareils peu consommateur comme une télécommande ou un détecteur de fumées.

« La pile alcaline est un déchet toxique trop facilement jeté dans les poubelles classiques. Elle est ensuite incinérée ou enfouie. Même si le taux de recyclabilité reste élevé, le recyclage ne constitue pas la solution la plus durable. C’est là tout l’enjeu du concept RegenBox : diminuer drastiquement la quantité de déchets produits par les piles en leur donnant plusieurs vies grâce à la régénération ». Voici la mission de l’entreprise, comme expliquée sur son site, Regenbox. Une mission que l’on peut saluer, non ?

Combien coûte la RegenBox ?

Les différentes RegenBox sont déjà en vente sur la boutique du site, les modèles prêts à l’emploi coûtent 69 €. Un investissement qui va vous permettre de régénérer la plupart des piles que vous pensiez hors d’usage. D’ailleurs, la campagne de financement participatif lancée sur Ulule il y a quelques mois vient de se clôturer. 44 590 € ont été récoltés sur les 8 000 espérés pour développer la RegenBox. Un succès phénoménal qui prouve qu’il existe un réel besoin dans le domaine. Nous devrions bientôt tous avoir notre RegenBox et réduire considérablement nos déchets. L’invention de l’année ? C’est fort possible, qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .