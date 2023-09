Enlil, l’invention d’une éolienne verticale qui produit de l’électricité grâce au trafic routier

Comme les panneaux solaires ont besoin de la lumière du soleil pour générer de l’électricité, les éoliennes dépendent du vent pour produire du courant électrique. Ce vent peut être d’origine naturelle ou artificielle. En effet, il est également possible de faire tourner la turbine de ces générateurs en utilisant, par exemple, le souffle des moteurs d’avion ou l’air propulsé par les voitures en mouvement. L’endroit idéal pour mettre en œuvre une telle technologie est sans aucun doute les autoroutes. Et c’est ce qu’a fait Devici Technology.

Produire de l’énergie renouvelable à partir d’une source polluante

Cette entreprise turque a inventé une éolienne capable de convertir en électricité l’énergie du vent généré par le déplacement des voitures lorsqu’elles roulent à grande vitesse. Baptisée Enlil, celle-ci permet donc de produire de l’énergie renouvelable à partir d’une source polluante. En réalité, le dispositif ne fonctionne pas uniquement avec les voitures thermiques, le souffle des véhicules électriques peut également les faire tourner ! Bien sûr, pour que le mécanisme fonctionne, il est impératif que le trafic soit fluide et qu’il n’y ait pas de bouchons. Toutefois, Devici Technology affirme que son éolienne peut aussi fonctionner avec le vent naturel.

Un prototype dans une rue d’Istanbul

Pour tester sa technologie, la jeune entreprise turque a installé un prototype de la machine dans une rue d’Istanbul, entre deux chaussées. L’Enlil consiste plus précisément en une éolienne à axe vertical. Le choix de cet emplacement ne découle pas du hasard, car en procédant de cette manière, la start-up permet à la turbine de profiter du vent généré par les voitures qui roulent dans les deux sens. Selon Devici Technology, son éolienne « routière » peut produire 1 kWh d’électricité par heure lorsque la circulation est à la fois fluide et dense.

Vous l’aurez compris, ce concept vise à capturer à la fois l’énergie du vent naturel et celle générée par le passage de tous les véhicules. Doté d’un système « SMART » intégré, Enlil possède la capacité d’intégrer divers outils supplémentaires. Ces modules incluent des dispositifs pour mesurer les niveaux de dioxyde de carbone (CO2) et la collecte de données via sa plateforme IoT. Elle peut également incorporer des mécanismes de gestion du trafic, la détection des séismes, une connectivité destinée aux véhicules autonomes, ainsi qu’une station Wi-Fi incorporée, explique l’entreprise sur son site officiel. Plus d’informations : devecitech.com

Un projet tout aussi prometteur en Angleterre

Outre-Manche, un entrepreneur du nom de Barry Thompson a développé une turbine cylindrique qui se fixe aux lampadaires des autoroutes, produisant de l’électricité grâce aux rafales de vent entrainées par les véhicules en mouvement. À travers sa société dénommée Alpha 311, l’inventeur espère contribuer à l’objectif de l’Angleterre d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Selon les explications de Thompson, le courant électrique généré par les éoliennes que son équipe et lui ont mises au point pourrait non seulement servir à alimenter les lampadaires des autoroutes, mais aussi à augmenter la capacité du réseau électrique du pays.

