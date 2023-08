JetWind Power, l’invention d’une éolienne qui produit de l’énergie en exploitant le souffle des réacteurs d’avion

À Dallas, la jeune entreprise JetWind Power fait parler d’elle ces derniers temps. Et pour cause, elle a inventé une éolienne hors du commun. Généralement, on utilise ce type de générateur sur le toit d’une maison, dans un champ ou encore en pleine mer pour capter l’énergie du vent et la convertir en électricité. Pour la start-up, qui a été fondée par le Dr Tarek O. Souryal, l’idée consiste à exploiter le vent artificiel généré par les moteurs d’avion pour produire de l’électricité. Effectivement, le souffle d’un turboréacteur peut atteindre les 600 km/h. Cela en fait une source d’énergie relativement puissante.

Un prototype testé dans un aéroport de Dallas

Il faut savoir que le Dr Souryal est avant tout un chirurgien orthopédique. Ancien médecin de l’équipe Dallas Mavericks, il affirme avoir eu l’idée de concevoir cette éolienne innovante en 2017. Grâce aux soutiens d’une équipe d’étudiants et de chercheurs de la Southern Methodist University (SMU) à Dallas et de l’Université Clarkson à New York, JetWind Power est parvenue à concevoir le prototype actuel de son produit. D’ailleurs, celui-ci fait actuellement l’objet d’un test au sein de l’aéroport Dallas Love Field. La turbine se trouve près de la tour de contrôle de l’aéroport, permettant aux opérateurs de surveiller plus facilement son fonctionnement.

DAL is taking #sustainability to new heights through an innovative partnership with JetWind Power Corporation to capture wind blasts from aircraft & convert them into environmentally friendly electricity.

Une large possibilité d’utilisation

Pour l’instant, l’électricité générée par le dispositif est utilisée pour alimenter certains équipements de la tour qui est gérée par la FAA (Federal Aviation Administration). Elle sert aussi à recharger des véhicules électriques. JetWind Power affirme que l’énergie produite par son éolienne pourrait être utilisée pour alimenter les infrastructures de base d’un aéroport telles que les éclairages, les équipements informatiques, etc. Autant dire qu’il s’agit d’une invention qui, malgré sa simplicité, pourrait aider à compenser les émissions des avions en convertissant le souffle généré par leurs moteurs en énergie propre et durable.

Pas seulement les avions

Selon les explications du Dr Souryal, une seule éolienne comme celle testée au Dallas Love Field pourra potentiellement produire 300 MWh d’électricité par an, si elle est installée dans un aéroport important comme celui de Los Angeles. En tout cas, JetWind Power n’envisage pas uniquement une utilisation dans le domaine de l’aviation.

Elle compte aussi utiliser sa technologie révolutionnaire pour capter le vent artificiel produit par les trains ainsi que les automobiles et le convertir en énergie durable et respectueuse de l’environnement. « Cette technologie durable transformera les industries du transport et de l’énergie, pas seulement l’aviation », a déclaré le Dr Souryal. Plus d’infos : jetwindpower.com.

