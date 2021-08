Cabanon : le dernier fabricant en France de tente de camping

Quand on parle de camping, on pense généralement à la tente. Mais savez-vous qu’en France, il existe une marque qui a plus de 60 ans d’expérience dans ce domaine ? Il s’agit de la Manufacture de tentes Cabanon.

Cette dernière a été créée dans la commune française Bailleul en 1959, il y a 62 ans de cela. En 2005, le site est délocalisé dans la zone industrielle de Petite-Synthe. Actuellement, l’entreprise emploie 54 salariés. Les tentes Cabanon sont confectionnées à la main par 17 couturières expertes.

Quelles tentes sont proposées par la marque ?

La gamme de tentes proposée par Cabanon est très diversifiée: on y trouve des caravanes pliantes en coton, des tentes canadiennes, des dortoirs, des tipis, des tunnels et autres. L’entreprise propose également des tentes aussi bien pour les campeurs en solo qu’en duo, en famille, et même pour les colonies de vacances. On y trouve même des tentes de cuisine en PVC ignifugées et homologuées pour les réceptions.

Comme dit précédemment, Cabanon est actuellement le dernier fabricant en France de ce type de produits. Pourtant, ce n’est pas en France que la majorité des tentes sont écoulées: 70% des Cabanon sont vendues dans plus de 25 pays dans le monde, notamment en Europe du Nord, aux Pays-Bas, au Canada et au Japon.

Le prix des tentes Cabanon varie de 400 à plus de 17 000 euros

Les tentes sont conçues à la demande et la petite entreprise s’attèle à se conformer aux désirs du client. En effet, les Cabanon sont proposées à une large palette de prix, allant de 400 euros à plus de 17 000 euros ! Du côté de la production, l’entreprise en fabrique 4 000 par an, et sont fabriquées sur le site de l’entreprise à Dunkerque. La marque s’est distinguée par ses propriétés innovantes ainsi que le design, l’habitabilité, le confort et la qualité de ses produits.

En effet, la fonction des toiles de tente est devenue un véritable savoir-faire textile. En tant que dernier représentant de cette touche française, Cabanon propose des tentes de camping haut-de-gamme, inspirées des canadiennes. Leur fabrication est un travail minutieux du fait qu’elles sont confectionnées à la main, et chaque détail compte.

Après sa création à Bailleul en 1959, la marque a connu plusieurs hauts et bas: en 2009, le dépôt de bilan est proche et l’entreprise est rachetée par le groupe lyonnais Huttopia. Néanmoins, l’entreprise sera par la suite cédée à un entrepreneur belge du nom de Pierre Cerulus, qui est encore aujourd’hui à la tête de l’entreprise.

Son épouse, Françoise, gère les exportations. A eux deux, ils espèrent pouvoir préserver ce patrimoine français. D’ailleurs, Pierre Cerulus a déjà déposé une demande pour obtenir le label « Entreprise du patrimoine vivant » afin que Cabanon se distingue des autres entreprises artisanales et industrielles.