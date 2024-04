Rosiluv : un parapluie inversé pour récupérer l’eau de pluie (sans gouttière) avec un réservoir IBC

Un collecteur d’eau de pluie est constitué d’un réservoir enterré ou hors-sol, et doit généralement être placé à proximité d’une toiture ou d’une gouttière. Mais quand on manque d’espace à proximité de son habitation ou si votre cuve doit être installée dans un endroit éloigné de votre logement, il n’est pas évident de la connecter à votre toit via une gouttière. Fort de ce constat, Ekovore, une marque de la société FALTAZI, a créé un toit-entonnoir innovant baptisé Rosiluv, qui s’adapte sur une cuve citerne en PVC. Vous pourrez ainsi récupérer de l’eau pluviale et réduire vos factures, même au fond de votre jardin ! Pour rappel, nous avons rédigé récemment un sujet sur l’un de leurs produits, le PLUV pour les conteneur de type IBC.

Un collecteur facilitant la récupération d’eau de pluie

Rosiluv facilite la collecte d’eau de pluie dans les zones éloignées de votre habitation. Ce collecteur est fabriqué en acier, bénéficiant d’un traitement anticorrosion, et tient le rôle de toit-entonnoir qui capte l’eau de pluie et la dirige vers votre réservoir grâce à la gravité. Il a une surface de 4,3 m² et est destiné aux cuves à eau IBC de 1 200 x 1 000 mm. Selon la réglementation en vigueur, l’eau de pluie stockée doit provenir d’une toiture non accessible au public et aux occupants d’un logement, sauf lors des travaux d’entretien. En d’autres termes, les eaux pluviales issues de toits-terrasses aménagés ne peuvent donc pas être collectées et utilisées. Concernant le Rosiluv, aucune règle n’interdit son utilisation, dans la mesure où il fait office de toiture inaccessible destinée essentiellement à alimenter un réservoir.

Un collecteur facile à installer

Rosiluv est livré sous forme de kit. Ce dernier est constitué de 12 éléments, tous les accessoires indispensables à la fixation du collecteur sont fournis ainsi qu’une notice pour le montage. Rassurez-vous, il n’est pas nécessaire de disposer de connaissances approfondies en bricolage pour réaliser les travaux de montage. Pour installer le collecteur au-dessus de votre cuve, il vous suffit de vous munir de deux clés plates. Une fois le dispositif en place, il est conseillé de l’ancrer au sol afin de garantir sa stabilité, en cas de vents violents. Si vous souhaitez augmenter sa hauteur, vous pouvez installer un soubassement en dessous de votre réservoir d’eau de pluie. À noter que ce produit est proposé à un prix de 959 € sur le site d’Ekovore. En fonction de la commune dans laquelle vous habitez, vous pouvez prétendre à une aide pour vous aider à financer ce produit.

Rappel sur les règles liées à la récupération d’eau de pluie

Il y a certaines règles que vous devez impérativement respecter pour utiliser l’eau de pluie. Elle peut être utilisée à l’extérieur de votre logement pour l’arrosage de votre jardin, de vos cultures et pour le nettoyage de votre voiture. Si vous prévoyez d’investir dans ce collecteur Rosiluv, l’absence d’amiante et de plomb de ce produit vous permet d’utiliser l’eau de pluie à l’intérieur de votre logement pour laver vos revêtements de sol.

Concernant l'entretien, je dois vérifier l'installation tous les six mois et procéder au nettoyage des filtres, ainsi qu'à une vidange chaque année, si vous projetez d'utiliser l'eau stockée à l'intérieur de votre habitation. Pour finir, vous devez déclarer votre récupérateur à la mairie, en cas de raccordement avec le réseau d'assainissement collectif. Plus d'informations : Ekovore.com.