Passez votre récupérateur d’eau de pluie au niveau supérieur avec la pompe d’arrosage STERWINS 400

Vous venez d’acheter un récupérateur d’eau de pluie, et au vu des pluies diluviennes qui s’abattent dans le nord de la France en ce moment, il « déborde » déjà. Il dispose peut-être d’un petit robinet pour tirer de l’eau avec un arrosoir. Cependant, sans pression, ce n’est pas évident d’utiliser l’eau avec un tuyau d’arrosage ni un arrosage automatique. Chez Leroy Merlin, nous avons trouvé une petite pompe d’arrosage, à prix très raisonnable (53,90 €), qui pourrait vous aider. Découvrez le modèle STERWINS 400 rw-3 3 500 l/h, sur lequel vous pourrez brancher votre tuyau. Il vous donnera la pression nécessaire, comme si vous tiriez l’eau de votre robinet. C’est parti.

Présentation de la pompe d’arrosage récupération eau de pluie STERWINS 400 rw-3 3 500 l/h

Cette pompe conçue pour faciliter l’arrosage à partir du récupérateur de pluie dispose de plusieurs fonctionnalités intéressantes. Tout d’abord, elle est équipée d’un arrêt de sécurité en cas de manque d’eau. Elle va donc s’arrêter automatiquement si le niveau d’eau est trop bas. Cela permet d’éviter les dysfonctionnements et prolonge la durée de vie de l’appareil. Elle se dote aussi d’un filtre intégré qui permet de retenir les impuretés et particules présentes dans l’eau de pluie. Une fonctionnalité qui facilite aussi son entretien.

De plus, un robinet d’arrêt est également inclus dans la pompe. Il aide à contrôler facilement l’écoulement de l’eau et d’interrompre l’approvisionnement lorsque cela est nécessaire, sans avoir à manipuler d’autres éléments du système. Enfin, elle se dote d’un interrupteur à flotteur pour activer et désactiver automatiquement la pompe. Lorsque le niveau d’eau atteint un seuil prédéterminé, le flotteur s’ajuste en conséquence et déclenche l’allumage de la pompe. De même, quand le niveau d’eau diminue, le flotteur se positionne différemment, entraînant l’extinction automatique de la pompe.

Toutes les caractéristiques techniques

Usage du produit : pour eaux claires.

Débit (en m³/h) : 3.5.

Hauteur de déclenchement minimum (en cm) : 34.

Puissance maximale (en W) : 400.

Débit maximal (en l/h) : 3500.

Débit à 2 m (en l/h) : 3400.

Débit à 4 m (en l/h) : 3150.

Débit à 6 m (en l/h) : 2700.

Hauteur de refoulement (en m) : 11.

Taille des particules absorbées (en mm) : 1.

Matière du corps de pompe : plastique.

Matière de la turbine : acier moulé.

Flotteur intégré : non.

Pour vider l’eau de piscine : non.

Poids du produit nu (en kg) : 4.13.

Profondeur d’immersion (en m) : 7.

Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) : 2.

Produit emballé : hauteur (en cm) : 38.2.

Produit emballé : largeur (en cm) : 22.8.

Produit emballé : profondeur (en cm) : 18.

Produit emballé : poids (en kg) : 5.01.

La pompe d’arrosage STERWINS 400, classée meilleur rapport qualité/prix par l’enseigne de bricolage, est proposée à seulement 53,90 € chez Leroy Merlin.

Quels éléments faut-il connaître pour choisir sa pompe ?

La récupération de l’eau de pluie pour arroser le jardin est une pratique écologique et économique. Cependant, pour garantir un système efficace, il y a plusieurs facteurs à considérer lors du choix de la pompe. Tout d’abord, il est important de connaître la hauteur d’aspiration, c’est-à-dire la distance verticale entre la source d’eau (le réservoir de récupération) et la pompe elle-même. Ensuite, la hauteur de refoulement doit être prise en considération, ce qui correspond à la distance verticale entre la pompe et le point le plus élevé où l’eau doit être acheminée.

De plus, le dénivelé entre la pompe et le point d’alimentation en eau le plus haut doit être évalué, car cela peut influencer la performance de la pompe. Le diamètre des tuyaux utilisés doit également être pris en compte, puisqu’il peut affecter le débit d’eau. Enfin, il est important de considérer le nombre d’accessoires raccordés au système, tels que les arroseurs ou les goutteurs, car cela influence potentiellement la pression de l’eau. En considérant tous ces éléments, il sera possible de choisir la pompe la plus adaptée pour profiter pleinement de l’eau de pluie récupérée dans le jardin.