Louer ses panneaux solaires en crédit-bail, est-ce réellement plus économique ?

Les prix de l’énergie ont flambé ces derniers mois, et de nombreux Français se tournent ou aimeraient se tourner vers l’installation de panneaux solaires. Ces installations qui permettent de bénéficier d’électricité gratuite sont intéressantes évidemment. Cependant, tout le monde ne peut pas se permettre d’investir dans le prix de l’installation. En France, l’installation de panneaux solaire de 3 kWc coûte en moyenne 7 000 €, et même si des aides existent, le reste à charge reste parfois trop élevé. Saviez-vous que vous pouviez louer vos panneaux solaires en crédit-bail ? La France possède un fort potentiel solaire et de nombreuses maisons restent à équiper. Avec l’option location-vente, il est possible de profiter d’une installation sans se ruiner. Découverte.

Comment ça marche la location-vente de panneaux solaires ?

Le crédit-bail ou leasing de panneaux solaires, comme propose l’entreprise Otovo par exemple, fonctionne comme le leasing pour une voiture. Concrètement, vous faites appel à l’entreprise qui se charge de l’installation des panneaux solaires. Vous aurez la certitude d’une installation conforme par une entreprise certifiée. Ensuite, vous verserez mensuellement un loyer à l’entreprise comme vous le feriez pour une voiture. Après un certain montant payé, vous devenez propriétaire des panneaux solaires.

Un exemple concret pour mieux comprendre

Chez Otovo, une fois votre période de location terminée, vous pourrez racheter votre matériel, voire l’obtenir gratuitement, tout dépendra de votre contrat. Si vous choisissez une période de location de 20 ans, vous pourrez racheter vos panneaux à partir de la 10ᵉ année de location pour 6 500 € environ. À partir de la 15ᵉ année, vous pourrez les racheter pour 3 870 € et donc, au terme de votre contrat de 20 ans, ils seront à vous, gratuitement. Quant au loyer mensuel, pour une durée de 20 ans, il se situe autour de 60 €. Les panneaux solaires actuels ayant une durée de vie de 30 à 40 ans, vous bénéficierez d’énergie réellement gratuite pendant 10 ou 20 ans après la fin de vos paiements.

Un coût final plus élevé mais intéressant

Évidemment, cette option de crédit-bail peut avoir un coût final bien plus élevé, comme pour un achat immobilier, puisque des intérêts sont à prévoir. Cependant, cette option procure la possibilité de s’équiper de panneaux solaires à ceux qui ne peuvent pas bénéficier d’aides de l’État. Notons que ces dernières sont souvent soumises à des conditions de ressources. En revanche, même en location, vous pourrez bénéficier de la prime d’autoconsommation répartie sur les cinq premières années d’installation, à raison de 380 € par an pour une installation de 3 kWc. Ce qui, à priori, comble une trentaine de mois de loyers à 60 €.

Un autre avantage à ne pas négliger

Enfin, le dernier bénéfice, et il est important si vous louez vos panneaux solaires, est que l’entreprise s’occupe de tout pendant la période durant laquelle vous versez un loyer. Ainsi la maintenance et la gestion de votre installation ne vous coûteront pas un centime de plus. Ce qui n’est pas le cas lorsque vous faites installer des panneaux classiques. Certes, une installation de panneaux solaires est couverte par la garantie décennale de l’installateur, mais pour une durée de 10 ans, et non pendant la totalité du remboursement d’un éventuel prêt contracté pour financer vos panneaux solaires. « La garantie décennale couvre les dommages survenus après la réception des travaux par le maître d’ouvrage pendant 10 ans. Le délai démarre le lendemain de la signature du procès-verbal de réception des travaux. Une action ne peut pas être exercée plus de 10 ans après la réception des travaux » explique le Service Public. Une solution à laquelle il faut réfléchir, car ce peut être un vrai bon plan pour passer au solaire.