Sunbox Home Lite, une batterie résidentielle de 9,6 kWh signée Turbo Energy

Basée en Espagne, Turbo Energy est une entreprise qui propose des produits visant à favoriser l’utilisation des énergies renouvelables. Ayant été fondée en 2013, elle figure parmi les premières sociétés à avoir popularisé l’utilisation des batteries lithium-ion résidentielles auprès des ménages espagnols. Cotée au NASDAQ, elle s’efforce de répondre de façon optimale aux besoins des clients en commercialisant des solutions de stockage énergétique intelligentes et performantes. C’est le cas par exemple du tout nouveau Sunbox Home Lite. Il s’agit d’un accumulateur pensé pour les applications domestiques. Et comme son nom le laisse deviner, il prend en charge l’énergie solaire. Sa conception tout-en-un offre de nombreux avantages. Parmi eux figurent une installation facile et un paramétrage rapide.

En effet, le Turbo Energy Sunbox Home Lite est dopé à l’intelligence artificielle. Cela permet non seulement d’améliorer la gestion de l’énergie stockée, mais aussi d’optimiser le fonctionnement du système dans son ensemble pour une meilleure longévité et permettre aux propriétaires d’en tirer pleinement parti. Comme indiqué en début d’article, cette nouvelle batterie résidentielle que nous propose la firme espagnole utilise des cellules LiFePO4 (lithium fer phosphate) pour emmagasiner l’énergie produite par les panneaux solaires. La capacité de stockage va de 2,4 kWh à 9,6 kWh, en fonction de la configuration choisie par le client.

March 28, 2024