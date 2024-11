Tesla dévoile une unité d’extension de 13,5 kWh pour sa batterie résidentielle Powerwall 3

Tesla ne fabrique pas seulement des voitures électriques. Elle a fait son incursion sur le marché du stockage énergétique domestique en 2015 avec le Powerwall de première génération. Si vous ne le savez pas encore, la gamme Tesla Powerwall est constituée d’unités de stockage énergétique stationnaires à base de batteries lithium-ion. Après avoir lancé le Powerwall 2 en 2017, l’entreprise a déployé le Powerwall 3 sur le marché plus tôt cette année. Alors que le lancement de ce dernier dans de nombreux pays se fait toujours attendre, Tesla n’a visiblement pas voulu patienter jusqu’à ce moment pour mettre à niveau le produit. En effet, elle vient d’officialiser une unité d’extension qui permet d’augmenter l’autonomie du Powerwall 3, et ce, de manière facile et peu coûteuse.

Une option moins onéreuse

Avec cette nouvelle unité, il est possible d’augmenter la capacité du système de stockage énergétique résidentiel de 13,5 kWh. D’après Tesla, on peut raccorder jusqu’à trois unités de ce type à un seul Powerwall 3. Contrairement à un dispositif d’extension classique, le Powerwall 3 DC Expansion Unit est dépourvu d’onduleur et d’autres composants coûteux. Voilà pourquoi la société affirme qu’il coûte environ 1000 dollars (~930 €) de moins qu’un Powerwall 3 conventionnel. Comme vous l’aurez sans doute compris, le boitier principal se charge toujours de la conversion de puissance, du contrôle du système dans son ensemble et de la gestion de l’intégration avec l’énergie solaire.

Powerwall 3 expansion units now available in the US – Add up to 3 expansion units on a single Powerwall to increase your system capacity – Reduce installation time – Extend outage protection – Increase electricity bill savings pic.twitter.com/F5xEMg2GbM — Tesla Energy (@teslaenergy) October 29, 2024

Un déploiement plus facile

Ce qui est également intéressant avec ce nouveau produit, c’est qu’il a été conçu pour être facile et rapide à installer. Pouvant être disposé au sol ou accroché au mur, en fonction des besoins et des exigences de l’emplacement, le Powerwall 3 DC Expansion Unit peut être déployé en moins de 30 minutes. À titre de comparaison, l’installation du Powerwall 2 classique dure environ 45 minutes. Bien que l’écart semble insignifiant, cela est essentiel, surtout quand il s’agit de déplacer l’équipement ou d’établir un système de stockage à grande échelle.

Quid de la disponibilité ?

Pour l’instant, cette nouveauté est disponible uniquement aux États-Unis. Toutefois, on peut s’attendre à ce qu’elle soit bientôt déployée sur les autres marchés où le Powerwall 3 est déjà commercialisé, entre autres au Canada, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Rappelons que contrairement au Powerwall 2, la troisième itération bénéficie d’un onduleur solaire intégré, éliminant ainsi le besoin d’onduleur supplémentaire pour remplir cette fonction.

De plus, elle est beaucoup plus performante avec une puissance de sortie continue maximale de 11,4 kW, contre 5 kW pour le modèle de seconde génération. Pour plus de détails, je vous invite à consulter les spécifications de cette unité Tesla. Possédez-vous une batterie résidentielle pour le stockage d’énergie ? La solution proposée par Tesla vous intéresse-t-elle ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .