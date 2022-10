VAYA, une caravane extensible innovante et futuriste qui triple de volume

L’hiver approche peut-être, mais c’est justement une excellente raison pour commencer à penser au printemps, à l’été ou aux vacances… Et l’année prochaine, vous envisagerez peut-être d’acquérir un mobil home, une tiny house ou un camping-car. Un petit pied-à-terre mobile que vous pourrez emporter partout où vos voyages vous mèneront. Lorsque l’on pense mobil-home, on pense aussi petits espaces de vie, minuscule salle de bain, etc. Avec ce modèle élégant doté d’un auvent pliant qui peut s’étendre jusqu’à deux fois sa taille, ce n’est pas d’espace que vous manquerez, où alors de place mais pour l’installer ! Découverte.

Les mobil-homes reviennent en force

On l’a vu tout au long de l’année dernière, les mobil-homes, tiny-houses et autres studios de jardin sont devenus le mode de vie préféré de bon nombre d’entre nous… Il faut reconnaître que ces petites maisons mobiles sont écologiques, faciles à construire et bien entendu, plus économiques que la construction d’une maison traditionnelle. Un designer concepteur suédois nommé Svilen Gamolov a conçu de nombreuses petites maisons norvégiennes en bois sur roues pour la vie nomade. Mais l’une d’entre elles, nommée VAYA, a la particularité de s’étendre sur elle-même pour garantir un immense espace de vie.

La VAYA qu’est-ce que c’est exactement ?

Ce mobil-home original est une résidence mobile rectangulaire et élégante qui attire immédiatement le regard grâce à son esthétique futuriste et à son extérieur blanc épuré. Il se destine à la vie quotidienne et simultanément, aux séjours de courte durée… Et, vous aurez le choix de l’habiter dans sa taille originelle, ou de l’étendre jusqu’à deux fois sa taille initiale grâce à un mécanisme breveté. En ajoutant l’auvent pliant, vous triplerez la surface du VAYA d’origine. La flexibilité et la modularité de VAYA en font une excellente option si vous vous déplacez constamment dans différents endroits, ou si vous avez une famille nombreuse.

Un mobil-home respectueux de l’environnement…

Non seulement ce mobil-home est étonnant par sa conception, mais il l’est aussi par le fait qu’il soit équipé de panneaux solaires sur le toit ainsi que d’une technologie de régulation intelligente pour le cycle énergétique. Ces deux éléments font de VAYA un véhicule indépendant sur le plan énergétique. Dans un souci d’économie d’énergie, le concepteur a également choisi d’installer des lumières à LED, qui déclenchent l’allumage à distance grâce à des détecteurs de mouvement !

Un petit tour à l’intérieur ?

Pour éviter les odeurs désagréables de la cuisine, le concepteur a imaginé une cuisine extérieure entièrement fonctionnelle intégrée dans le revêtement du porche mobile, et qui se met en marche de manière électromécanique. De plus, cela permet de ne pas empiéter sur l’espace de vie… Le salon est équipé d’un canapé moelleux qui fait aussi office de couchage d’appoint pour les amis. Nous n’avons pas connaissance du prix de ce petit bijou technologique et esthétique, mais apparemment, il est possible de le personnaliser en divers coloris, matériaux et aménagements intérieurs et extérieurs. Il est magnifique et il faut rêver, non ? Comme le dit le slogan de l’entreprise : « Touch the dream Your limit is only the horizon infront of you. (Touchez le rêve, votre seule limite est l’horizon) ». Plus d’informations : rendez-vous sur le site Vayahomes.