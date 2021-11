Quels sont les avantages d’une location de mobil-home pour les vacances ?

Nous sommes à la fin du mois de novembre, les températures sont plus propices à un feu de bois, qu’à une sieste au bord de la piscine ! Pourtant c’est exactement le bon moment pour penser à vos prochaines vacances de printemps ou d’été ! C’est aussi à ce moment de l’année que l’on peut bénéficier de réductions intéressantes en louant en avance ses futures vacances d’été !

Et si pour l’été 2022, vous choisissiez de partir à la découverte de l’un des plus grands départements de France : Les Landes ? Et si vous vous offriez le luxe d’un séjour en mobil-home au sein d’un camping avec tout le confort sur place ?

C’est peut-être l’occasion rêvée de découvrir ces campings 3 à 5 étoiles qui proposent des mobil-homes haut de gamme. Des petites maisons sur roues mais qui restent fixes au sein des campings, et qui vous offrent tout ce dont vous avez besoin pour passer un séjour inoubliable…

Quels sont les avantages d’une location de mobil-home ?

Les vacances en mobil-home offrent de nombreux avantages, et très peu d’inconvénients… Le premier avantage est sans doute économique, puisqu’une nuit en mobil-home coûte entre 30 et 60€ la nuit par personne en fonction des saisons… Les mobil-homes sont bien plus spacieux qu’une caravane, et vous permettent d’arriver tranquillement et de poser vos bagages, comme si vous arriviez à l’hôtel !

S’offrir des vacances en mobil-home, c’est aussi pouvoir recevoir des amis, cuisiner, regarder un bon film, ou toute autre activité en intérieur… Le mobil-home, c’est « comme à la maison » mais en vacances ! Aujourd’hui, la plupart des mobil-homes offrent un luxe que l’on ne possède pas toujours chez soi : climatisation, écran plat, matelas hyper confortables, et espace de vie agréable pour les vacances…

En louant un mobil-home au cœur d’un camping pour les vacances, vous aurez également à portée de main, toutes les activités possibles… Mais également, offrir un peu d’autonomie à vos enfants, qui pourront vaquer à leurs occupations comme les grands.

Nos deux coups de cœur dans les Landes !

Le Camping de la Plage à Mimizan… Situé au cœur des Landes, à 800 m de la plage et à mi-chemin entre l’océan, le lac et l’immense forêt de pins… C’est un camping haut-de-gamme dans lequel vous pourrez profiter d’un parc aquatique de 1000 m² ! Mais également de multiples installations sportives, d’un bar et d’un restaurant dans le camping… Et même d’une superette pour les achats urgents…

Le Camping de la Rive à Biscarosse… Situé à quelques centaines de mètres de la plage, il dispose de l’un des plus grands parcs aquatiques de France avec 6500 m² d’activités nautiques ! Piscine à vague, rivière à courant, toboggans à gogo, les enfants et les amoureux des jeux aquatiques y passeront des vacances inoubliables. Dans ce camping de Biscarosse, les mobil-homes ys sont tous neufs et vous assurent le luxe d’un séjour très haut-de-gamme dans un écrin de verdure ! Retrouvez également la liste de campings dans les Landes, si les deux que nous venons de vous présenter ne sont pas à votre goût !

Les quelques inconvénients d’un séjour en mobil home ?

Bien sûr il existe quelques inconvénients, mais cela fait partie du jeu, et finalement ces petits désagréments sont bien moindres par rapport aux avantages. L’espace de vie peut sembler petit puisque les plus grands mobil-homes proposent 40 m² maximum… Mais souvenez-vous que ces 40 m² sont pour les vacances, qui généralement se passent plus à l’extérieur, qu’enfermés dans le mobil-home !

Parfois, mais c’est de plus en plus rare, les mobil-homes peuvent être isolées et loin d’un accès Wifi… Pour les accrocs aux nouvelles technologies pour ceux qui bossent même en vacances, cela peut poser souci… Un petit coup de fil au camping avant de louer et vous serez rassurés !

Enfin, l’emplacement des mobil-homes dans le camping est également important… Se retrouver près de la piscine peut être synonyme de cris d’enfant de l’ouverture à la fermeture… Comme pour le Wi-Fi il suffit de vous renseigner en amont, ou de consulter les plans sur les sites internet… Quoi qu’il en soit, les vacances en mobil-home restent un excellent compromis pour profiter de vacances en famille ou entre amis sans exploser votre budget.

Pourquoi les Landes alors ?

Si votre séjour dans les Landes se déroule autour du 15 août, il y a UN événement à ne pas manquer… Les férias landaises couvrent les rues de rouge et de blanc, la couleur de ces fêtes traditionnelles… Les Landes sont une partie de la Nouvelle Aquitaine, mais c’est aussi très proche du Pays basque et on y retrouve cette tradition… Deux conditions pour y participer : un foulard rouge… Et une bonne endurance car ces fêtes durent plusieurs jours et plusieurs nuits en général…

Le département des Landes se découvre aussi par sa gastronomie, très riche il faut bien le reconnaître… Parmi les spécialités landaises, on trouve le magret de canard, le foie gras, le bœuf de Chalosse, l’asperge des Sables des Lande ou encore le kiwi de l’Adour !

Dans les Landes, les activités sportives ou les balades occupent également une place importante… Le département des Landes abrite par exemple, l’un des plus célèbres spots de surf en France : Hossegor évidemment… Mais les Landes, ce sont aussi des balades en forêt, à cheval sur la plage, ou dans les ruelles des villes et villages anciens… Un département français qui vous laissera un souvenir impérissable.

Attention cependant, dans cet endroit de France, l’Océan est sujet aux baïnes, des courants qui pourraient vous entraîner au large… Respectez scrupuleusement les consignes de sauveteurs de la SNSM pour vous baigner à l’océan !