Mon Hangar, une application pour stationner les caravanes et les camping-cars chez les agriculteurs à un prix abordable

Posséder un camping-car ou une caravane est le rêve de nombreuses personnes éprises de liberté et d’évasion. Cependant, n’avoir aucun lieu de stockage dédié à ce véhicule de camping durant l’hiver pose problème à ses acquéreurs. C’est notamment le cas de ceux qui vivent en appartement ou dans une maison dotée de petits jardins. Ce détail peut freiner les futurs propriétaires dans leur élan d’achat. Par ailleurs, sans endroit destiné à cet effet, les propriétaires exposent leur camping-car aux intempéries, ainsi qu’aux vols qui sont nombreux. Grâce au site Mon Hangar, tout pourrait changer. Une invention qui permet aux agriculteurs de mettre un terrain ou un hangar en location et une opportunité aux propriétaires de laisser leur bijou dans un lieu sécurisé. Découverte.

Mon Hangar, qu’est-ce que c’est ?

Mon Hangar offre aux exploitants agricoles la possibilité de louer leurs terrains, hangars et entrepôts inutilisés à des particuliers en quête d’un espace sécurisé pour entreposer leurs biens. Cette plateforme permet de louer ces espaces sur des périodes flexibles, allant d’un mois à plusieurs années. Lancé à la fin de 2021, Mon Hangar a été entièrement revu à l’été 2022, avec une nouvelle interface encore plus conviviale et intuitive. En seulement quelques clics, les particuliers et les entreprises peuvent accéder à une multitude d’offres proposées par des centaines d’agriculteurs louant leurs hangars et terrains.

Comment cela fonctionne-t-il du côté des agriculteurs ?

Les agriculteurs peuvent proposer un espace en quelques minutes seulement. Ils peuvent fournir des photographies et des informations détaillées sur leurs espaces de stockage telles que la surface, les dimensions, l’accès à l’eau et le type de sol. Le dépôt de l’annonce est gratuit et les agriculteurs sont aidés pendant tout le processus du dépôt de l’annonce. Le site conseille d’ajouter plusieurs photos afin que les particuliers puissent avoir une idée du lieu de stockage. Mon Hangar offre donc une opportunité aux agriculteurs de diversifier leurs revenus, en proposant un service aux propriétaires de camping-car ou de caravanes. Cette solution citoyenne leur permet de générer un complément de revenu en louant des espaces vides. L’objectif de cette initiative est de faire bénéficier de cette opportunité aux agriculteurs. Une fois la mise en relation établie avec le client, la responsabilité de gérer tous les aspects de la location revient à l’équipe en charge de cette solution, explique le fondateur de Mon Hangar, Joris Baco, au Parisien.

Comment cela fonctionne-t-il pour les particuliers ?

Le fonctionnement du site est aussi simple pour les agriculteurs que pour les particuliers ! Il suffit de se rendre dans la rubrique, de réserver un espace, puis d’entrer le département dans lequel vous souhaitez stocker votre caravane ou camping-car durant l’hiver. Si nous prenons l’exemple du département de Seine-et-Marne, nous avons immédiatement accès à onze offres différentes. Les annonces comportent le type de stockage (ouvert ou fermé), le lieu, ainsi que des photos. Il est également possible d’y trouver des professionnels du gardiennage par exemple. Quant aux prix, fixés par ceux qui déposent les annonces, ils oscillent d’une centaine d’euros par mois à plus de 500 €. Plus d’informations ? Rendez-vous sur monhangar.fr.