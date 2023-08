Avan, l’inventeur des remorques qui se transforment en mini-caravanes triangulaires

Chaque été, le camping est l’une des activités les plus pratiquées par les familles ou les aventuriers solitaires. Il permet de s’échapper au stress et au rythme effréné de la vie quotidienne en se rapprochant de la nature et en se relaxant. Pour vivre pleinement ce voyage, l’idéal est de l’effectuer à bord de son propre camping-car, van aménagé, caravane ou mini-caravane. Actuellement, les mini-caravanes ont le vent en poupe, car elles présentent de nombreux avantages. Ces petits modèles sont financièrement plus accessibles. De plus, ils sont plus pratiques. En général, on peut les tracter en catégorie B, donc avec la plupart des voitures. Basée en Australie, la société Avan est l’un des grands acteurs sur le marché des véhicules de camping. En effet, elle possède cinq différents modèles de mini-caravane pliable, baptisés Aliner, AdventurePlus, Cruiseliner, Cruiser et Sportliner. Dans cet article, nous vous invitons à mieux les connaître.

Les caractéristiques des mini-caravanes de cette marque

Les mini-caravanes pliantes Avan sont construites avec des panneaux lisses résistants sans aucune toile, des vitres teintées et une isolation intérieure pour allier confort et sécurité pendant les vacances. Elles reposent sur le châssis Centurion propre à l’entreprise, qui est fabriqué en acier galvanisé trempé à chaud. Selon son concepteur, ce châssis robuste résiste à l’usure et à la torsion. Ainsi, ces petites remorques conviennent aussi bien pour de simples sorties hors de la ville que pour de longues escapades. Leur toit rabattable peut être plié et déplié rapidement grâce à sa conception intelligente. Les aménagements intérieurs peuvent être adaptés aux attentes d’une famille, d’un couple ou d’un seul voyageur. Les équipements standard sont constitués d’un coin lit, d’un espace de rangement, d’une table de cuisson avec des brûleurs, d’un évier, d’un réfrigérateur et des meubles modernes.

Des modèles correspondant aux différentes exigences des voyageurs

Le modèle Aliner est la mini-caravane originale de cette marque australienne. Sa construction murale à paroi serait particulièrement résistante. Celle-ci peut être assemblée en moins de trente secondes. Avec son intérieur spacieux et aménagé avec soin, ce petit van peut accueillir un voyageur solitaire ou une petite famille. Le modèle Cruiseliner dispose d’un grand espace de rangement à l’avant, permettant aux amateurs de camping d’emporter plus d’affaires. Tout comme le modèle Cruiser, celui-ci a bénéficié de plusieurs améliorations au fil du temps, selon l’entreprise. Les deux modèles ont une garde au sol plus élevée, des pneus plus grands et une meilleure suspension de châssis. De plus, ils offrent un espace de vie plus important que celui de l’Aliner.

Le modèle AdventurePlus convient surtout aux voyages hors des sentiers battus. D’après son concepteur, celui-ci combine les avantages des mini-caravanes Aliner et Cruiseliner. Mais il est plus robuste grâce à son châssis amélioré de cinq pouces et à sa suspension hélicoïdale indépendante. Sa garde au sol améliorée répond aux exigences des voyageurs les plus téméraires.

Néanmoins, le fabricant recommande de faire attention aux atterrissages lourds et aux impacts violents à cause des surfaces inégales des routes non goudronnées. Pour ceux qui souhaitent économiser sur le coût du carburant, le modèle Sportliner est le choix idéal. Ce mini-van possède le design le plus compact de la gamme avec 2,68 m de long et 1,61 m de haut (plié). Grâce à une traction aisée liée à son poids plus léger, les voyageurs pourraient atteindre rapidement leur destination. Plus d’informations : Avan.com.au

