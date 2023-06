TY’berouette, une mini-caravane Teardrop qui peut être tractée avec un simple permis B

Les mini-caravanes en forme de larme, baptisées Teardrops, sont en pleine expansion. Nous sommes tous, ou presque, à la recherche d’un petit véhicule confortable, qui nous permet de nous évader quelques jours, sans location préalable. Si vous recherchez ce type de petit véhicule, la TY’berouette inventée par l’entreprise Tybivouac, basée dans le département des Deux-Sèvres, devra vous plaire. Que vous ayez envie de voyager, d’avoir un peu de liberté ou de partir à l’aventure à la dernière minute, la TY’berouette sera votre fidèle alliée, vous apportant le confort et la liberté dont vous avez besoin. Ne perdez plus de temps, partez à l’aventure avec la TY’berouette ! Découverte.

Tybivouac, c’est qui ?

Tybivouac est le fruit de la collaboration entre Jimmy Dugaz et Rodolphe Duranceau, deux esprits créatifs et passionnés. Jimmy, comme designer produit et ayant suivi une formation en menuiserie ébénisterie, est responsable de la conception et de la création en bois au sein de l’entreprise. Son expertise lui permet de donner vie aux idées et de réaliser des aménagements intérieurs et extérieurs de haute qualité. Rodolphe, quant à lui, est le menuisier en chef et se concentre sur la conception des tiny houses. Fort de son expérience et de sa connaissance approfondie du domaine, il supervise la construction de ces habitations nomades, en veillant à ce que chaque détail soit soigneusement pensé et exécuté. Dans leur démarche, Jimmy et Rodolphe accordent une grande importance à la transmission de leurs valeurs et à la formation des nouvelles générations. C’est pourquoi ils accueillent des Ty’stagiaires au sein de leur équipe, leur procurant l’opportunité d’apprendre un métier prometteur et porteur d’avenir. L’équipe de Tybivouac peut aussi compter sur les Ty’moutons, des membres indispensables qui veillent à l’entretien des espaces verts.

La TY’berouette, qu’est-ce que c’est ?

La TY’berouette est un modèle personnalisable, conçu particulièrement pour les voyageurs en quête de confort et de mobilité. Son format compact permet de la tracter facilement derrière une voiture avec un simple permis B. Elle se dote d’un châssis de remorque simple essieu freiné avec un PTAC de 800 kg. Elle est équipée de deux béquilles stabilisatrices, de feux à LED et bénéficie d’une finition galvanisée et laquée noire, assurant ainsi sa durabilité. La structure de la TY’berouette est réalisée en contreplaqué de 30 mm avec un collage et une utilisation de classe 3, garantissant sa solidité et sa résistance. Les fenêtres sont en châssis aluminium coulissants avec un simple vitrage R43, garantissant une belle luminosité à l’intérieur. L’aménagement intérieur comprend des panneaux en contreplaqué de peuplier de 15 mm, créant un espace confortable et fonctionnel.

Un petit tour à l’intérieur ?

Cette petite caravane Teardrops dispose d’un espace de couchage de 140 × 200 cm, d’une tablette, de meubles de rangement, de rideaux occultants et d’un détecteur de monoxyde de carbone pour assurer votre sécurité. La cuisine de la TY’berouette est équipée d’un évier en inox, d’une réserve d’eau de 2 × 15 l, d’un récupérateur d’eau usée de 15 l, de placards et de rangements pratiques, ainsi que d’un extincteur pour une sécurité supplémentaire. En termes de finition, l’extérieur bénéficie d’un vernis marin ou d’un vernis teinté RAL au choix, garantissant une protection durable et un aspect esthétique intéressant. Quant à l’intérieur, il est traité avec une huile hydro et une peinture RAL au choix. La ventilation est assurée par deux grilles de ventilation et un aérateur solaire. La TY’berouette propose également en option un pack électroménager, vous permettant d’ajouter des équipements selon vos besoins spécifiques. Plus d’informations : tinyhouse-tybivouac.fr