HEXPLO, une plateforme “Waze” dédiée aux déplacements et bivouacs en vélo

Voyager à vélo serait-il l’avenir pour de nombreuses personnes ? Avec l’apparition des vélos électriques et l’engouement qui s’est créé autour de ces nouveaux modes de déplacement, vous envisagez peut-être d’enfourcher votre vélo et de partir découvrir un joli coin de France… Grâce aux vélos électriques, les vacances à vélo ne se réservent plus à ceux qui ont un bon entraînement… Mais, voyager à vélo implique aussi de préparer son voyage, ses étapes, les endroits où l’on va dormir. Il faut aussi optimiser ses déplacements en fonction des disponibilités pour recharger vos batteries. Lancé en avril dernier, la plateforme HEXPLO, dédiée au cyclotourisme, va vous permettre d’organiser votre voyage le plus simplement du monde. Présentation.

D’où vient l’idée d’HEXPLO ?

Emmanuel Brault, 23 ans, fondateur de la plateforme, explique dans un entretien accordé au magazine Geo, qu’il préparait un roadtrip en Namibie mais qu’il ne trouvait aucun moyen de préparer son séjour lui-même. Le passage par des agences de voyages était quasiment obligatoire pour réaliser cette opération… Le jeune homme, alors étudiant dans une école d’ingénieur et passionné de vélo, décide de lancer son projet, son objectif étant de créer un outil pour pouvoir permettre à tout le monde d’organiser un road trip à vélo en toute autonomie… Il souhaite également promouvoir les voyages locaux et le tourisme vert… En avril dernier, il lance donc HEXPLO !

HEXPLO comment ça marche ?

La plateforme se présente comme un outil indispensable pour des vacances à vélo réussies. Sur le site, vous avez la possibilité de créer des itinéraires personnalisés, de connaître les sites intéressants sur votre parcours, les lieux d’hébergements etc. Concrètement, il suffit d’entrer sa ville de départ et sa ville d’arrivée pour que la plateforme calcule le meilleur itinéraire grâce à une carte Véloroute. Vous connaîtrez alors le nombre de kilomètres à parcourir, le temps estimé pour les réaliser et le pourcentage de routes et pistes cyclables qui jalonneront votre parcours. Vous pourrez choisir les villes étapes de votre parcours, la plateforme vous informera alors des hébergements, des points de bivouac et des « cyclo-hébergeurs » disponibles … Vous allez également pouvoir dénicher des lieux à visiter sur votre chemin (nature, culture, activité etc.). Chaque itinéraire peut être sauvegardé, exporté vers un GPS, ou modifié… Le surnom d’HEXPLO : Le Waze du voyage à vélo, évidemment !

HEXPLO combien ça coûte ?

Emmanuel Brault aimerait bien que tout le monde voyage à vélo dès demain. Et il espère, avec cette plateforme, faciliter les futurs voyages des cyclistes. En quelques semaines, une petite centaine de cyclistes se sont laissés tenter par l’expérience, preuve qu’il existait bien un manque dans le domaine. Dans un futur proche, le fondateur aimerait que cette application puisse devenir une communauté où les cyclistes s’échangeraient des bons plans, proposeraient des spots à découvrir, etc. L’abonnement à HEXPLO coûte 30€ pour un an, avec un essai gratuit de 7 jours. Une toute petite somme; rappelons qu’un abonnement pour un assistant à la conduite véhicule coûte environ 7€ par mois. Et finalement il a les mêmes fonctionnalités, mais au lieu de vous indiquer un radar, il peut vous indiquer une ferme à visiter ou un endroit sympa pour dormir. Si vous voyagez à vélo, nous sommes persuadés que cet outil peut vous changer la vie et vous éviter les ennuis !