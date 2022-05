Belgique : une piste cyclable unique au monde qui traverse littéralement un étang

Vous aimez faire du vélo autour des lacs ou des rivières et ressentir le calme et la sérénité qu’apportent les étendues d’eau ou la faune locale ? Et si vous embarquiez vos vélos pour une petite découverte de la Belgique, et plus particulièrement de la province du Limbourg ? Cette zone se situe dans le nord-est du pays et est placée sous la tutelle de la Région flamande. Avec ses 2000 kilomètres de pistes cyclables, elle est évidemment le paradis des cyclistes, et cache même une magnifique piste qui vous permet de traverser un lac ! Aussi étrange que cela puisse paraître, la piste “Cycling through Water” inaugurée en 2016 vous permettra de « pédaler dans l’eau » tout en restant assis sur votre selle ! Présentation de ce lieu magique.

Une balade hors du commun

L’objectif de la province du Limbourg est de renforcer sa position de leader du marché du cyclotourisme, en ajoutant des projets innovants à son offre cyclable. En 2016, la première piste cyclable traversant un étang était inaugurée dans la réserve naturelle de Wijers, proche du musée à ciel ouvert de Bokrijk. La piste a été combinée avec des projets de conservation de la nature et des étangs environnants. Non seulement elle a offert un nouveau parcours aux cyclistes, mais elle a aussi permis aux amphibiens de trouver de nouveaux lieux de vie et d’améliorer la qualité de l’eau sur le site !

Une piste cyclable creusée dans l’étang

La Cycling Through Water mesure 212 mètres de long sur 3 mètres de large et permet aux cyclistes de rouler avec le niveau de l’étang à hauteur des yeux. Il n’est pas rare de voir les rôles inversés dans cet endroit fantastique: ce sont les cygnes et les canards qui observent désormais les cyclistes s’immiscer au beau milieu de leur terrain de jeu ! Depuis son ouverture en 2016, ce ne sont pas moins de 800 cyclistes qui arpentent chaque jour cette piste cyclable d’un nouveau genre… Tous sont unanimes, et expliquent que c’est tout simplement merveilleux… Il faut dire aussi que cette piste cyclable est une star des réseaux sociaux: elle est devenue un spot parfait pour les instagrammeurs par exemple, et ils sont nombreux à faire des selfies dans cet endroit unique au monde !

Une piste cyclable, mais pas seulement

Outre la piste cyclable plus qu’originale, les travaux ont également concerné un agrandissement de l’étang de Bokrijk, donnant aux visiteurs une vue dégagée à 360° sur l’écomusée. Les concepteurs ont également amélioré l’interactivité entre les différents bassins, restauré en profondeur et installé de nouveaux belvédères dans le pigeonnier datant du 17ème siècle. Des aires de pique-nique ont été créées, et de nouveaux espaces de promenades se sont également ouverts au public… De plus, les botanistes ont pu noter que la qualité de l’eau s’était améliorée et que certains amphibiens ou batraciens étaient revenus élire domicile dans les nouveaux espaces aquatiques créés de facto par la construction de la piste cyclable. Si vous passez par la Belgique, c’est évidemment un endroit à ne manquer sous aucun prétexte, et si vous ne possédez pas de vélo, vous pourrez toujours traverser l’étang à pied et vous délecter du paysage en totale immersion !