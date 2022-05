Amis automobilistes, le radar Parifex Nano arrive et il va être votre [notre] pire cauchemar !

12 petits points, c’est le nombre de crédits dont dispose chaque automobiliste sur son permis de conduire. Et les points s’envolent à l’unité, par deux, trois, quatre ou six en fonction de la gravité de l’infraction… Et lorsque l’on est ce que l’on appelle un « grand rouleur », il faut être très vigilant, car ces petits points s’envolent très vite et une fois vos crédits épuisés, il faut payer, recommencer, et en attendant, on ne peut plus se déplacer. Avec le nouveau radar Parifex Nanao, les automobilistes ne vont vraiment pas être aux anges… Ce radar révolutionnaire entend lutter davantage contre le non-respect du code de la route. Et autant vous dire que cela va être difficile de passer à côté… Présentation.

Le Parifex Nano c’est quoi ?

Nous avions les radars fixes, les radars mobiles, les radars de feu rouge, et depuis peu les radars sonores… Place au Pariflex Nano, un radar devant lequel freiner à son approche ne servira à rien. Ne nous voilons pas la face, sur autoroute par exemple, nous procédons à peu près tous de la même manière, que l’on soit en grand excès de vitesse, ou légèrement au-dessus de la vitesse autorisée… Concrètement à l’approche du radar, nous avons pour habitude de freiner juste avant pour ne pas déclencher le flash redouté. Mais le Parifex Nano sera par exemple capable de savoir si vous avez freiné pour éviter la « photo » …

Et ce n’est pas tout !

Vous n’êtes pas à jour dans votre contrôle technique ? Parifex Nano va pouvoir le savoir aussi ! Vous ne respectez pas les distances de sécurité avec le véhicule qui vous précède, il peut le voir et vous verbaliser… Ce Parifex Nano pourrait bien devenir un véritable calvaire pour les automobilistes… Certains diront qu’il ne le sera pas si l’on respecte le code de la route : évidemment ! Mais quel conducteur n’a jamais commis une seule infraction dans sa vie ? Comment par exemple savoir si les distances de sécurité sont respectées ? Parfois, il arrive que l’on commette de petites infractions sans vraiment en être conscients… On ne parle pas ici de ceux qui prennent l’autoroute pour un circuit de Formule 1 bien entendu !

Comment fonctionne-t-il ?

Le Parifex Nano à ce petit plus technologique qu’est LiDAR, la même qui équipe votre iPhone ou iPad: la télédétection par laser ou lidar, acronyme de l’expression en langue anglaise « light detection and ranging » ou « laser imaging detection and ranging », est une technique de mesure à distance fondée sur l’analyse des propriétés d’un faisceau de lumière renvoyé vers son émetteur. (Source Wikipédia). Le Parifex Nano va donc pouvoir modéliser une image de chaque véhicule en 3D. A partir de cette image, il va définir la vitesse à l’instant T en faisant la moyenne des vitesses qu’il aura détecté en plusieurs points.

Il aura aussi la fonction des radars de feu… Concrètement, tout ou presque devrait être passé au crible par ce nouveau radar qui entrera en fonction dans quelques semaines, juste avant les vacances : coïncidence peut-être ? Non-respect des distances de sécurité, franchissement de ligne continue, circulation en contresens… Sera-t-il capable aussi de déterminer si c’est l’automobiliste suiveur qui ne respecte pas les distances ou si celui qui double se rabat trop près ? Et pourra-t-il aussi sanctionner les défauts d’assurance, si la vignette verte disparaît ? Encore beaucoup de questions, mais ce qui est sûr, c’est que les automobilistes vont devoir se tenir à carreaux !