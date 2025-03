Sternboard, un skate électrique qui roule sur le bitume, le sable et les pistes enneigées

Si vous pensiez que le skateboard électrique se limitait à filer sur le bitume en mode urbain branché, détrompez-vous ! Avec l’invention que je vais vous présenter, que je qualifierai d’extra-terrestre, tant il est innovant. Cette invention est née dans l’esprit de deux Girondins, Édouard Aubert et Adrien Ladan, qui ont repoussé les limites du ride. En créant le Sternboard, un skateboard électrique tout-terrain qui roule sur le sable, l’herbe et même la neige. Rien que ça ! Un petit bijou de technologie, vendu à partir de 2 900 € sur le site officiel sq-motors.com, mais qui mérite réellement une petite mise en lumière. Il pourrait faire des ravages, cet été, comme cet hiver d’ailleurs ! Retour sur une aventure dans laquelle la glisse rencontre l’ingénierie.

Un skate à trois roues pour sortir des sentiers battus

L’idée de développer un skateboard tout-terrain électrique germe en 2019, au bord de l’Atlantique. Comment rouler sur le sable avec une planche classique ? Impossible ! C’est alors qu’Édouard Aubert et Adrien Ladan, passionnés de glisse et dotés d’un bel esprit bricoleur, décident d’innover. Après plusieurs prototypes (et quelques moteurs cramés), ils conçoivent un modèle unique à trois roues : deux à l’avant et une seule à l’arrière, dotée d’un moteur intégré de 1000 ou 2000 W. Cette configuration permet au Sternboard d’atteindre 65 km/h sur piste, tout en conservant une maniabilité exemplaire. Alimenté par une batterie stockée dans un sac à dos (histoire de ne pas alourdir la planche), il affiche une autonomie impressionnante de 100 km. De quoi partir en exploration sans trop se soucier de la recharge !

Du garage à la start-up : le pari réussi

Le chemin n’a pas été sans embûches. Passer du prototype bricolé à un produit commercialisable a demandé quatre ans de travail acharné, des nuits blanches à souder des batteries et une bonne dose de persévérance. Mais, en 2022, les deux inventeurs font le grand saut : ils quittent leurs emplois respectifs pour se consacrer pleinement à SQ-Motors, leur entreprise basée à Gradignan. Dès les premiers tests en conditions réelles, le succès est au rendez-vous : les riders s’intéressent à cet extra-terrestre de la glisse, les professionnels aussi.

Des stations de ski s’y penchent pour proposer un nouvel engin de loisirs, et l’entreprise attire des partenaires financiers. En 2023, le brevet est déposé, et les premières ventes s’enchaînent. Une version neige avec chenille à l’arrière et mini-skis à l’avant est en cours de prototypage, pensée pour les pistes damées. Attendez, il est même proposé avec une option ski + chenille, sous l’eau ? Vraiment révolutionnaire ce drôle de skateboard qui casse tous les codes, non ?

Un avenir prometteur pour le skate off-road

Avec un prix de base autour de 3 000 € (et 1 000 € supplémentaires pour la version neige), le Sternboard n’est pas un gadget, mais un véritable moyen de transport pour les amateurs de sensations fortes et d’aventures hors des sentiers battus. La demande est là, et les deux entrepreneurs comptent bien faire de leur skate un incontournable des loisirs outdoor.

Pour en savoir plus, ou passer commande, rendez-vous sur le site de l’entreprise : sq-motors.com. Alors, prêts à troquer votre longboard pour un Sternboard et partir à l’assaut des dunes, des forêts et des pistes enneigées ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .