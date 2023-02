Ungoverned vendetta : l’invention d’un skateboard électrique à chenilles

Vous envisagez peut-être quelques virées en skateboard avec vos amis quand les beaux jours reviendront. Le skateboard est une planche à roulettes. Il est généralement constitué d’un plateau en contreplaqué d’érable 7-8 plis spécialement conçu et de roues en polyuréthane fixées au-dessous par une paire de trucks. Voilà pour la définition classique. Basée à Repton, en Australie, la société Ungoverned veut révolutionner ce sport, souvent impraticable hors des sentiers battus. En effet, elle vient de lancer l’Ungoverned vendetta, un skateboard électrique. Ce dernier peut grimper jusqu’à 48 km/h, avec des bandes de roulement de réservoir à la place des roues. Un skateboard qui passe partout et qui est électrique. Découverte.

L’Ungoverned vendetta qu’est-ce que c’est ?

Le skateboard électrique à chenilles Ungoverned vendetta est un engin électrique, qui se déplace sur chenille. Il est assez insolite puisque la plupart des skateboards sont fabriqués avec des roues. L’Ungoverned vendetta est assez difficile à qualifier, car il se conduit comme un snowboard, mais dispose des composants électroniques des skateboards électriques. Conçue par Dan Baldwin, l’Ungoverned vendetta s’équipe d’une paire de chenilles électriques qui remplacent les roues et les bogies habituels des planches à roulettes. Un nouvel engin pour une pratique des sports plutôt extrêmes.

Comment se présente-t-il ?

Le skateboard électrique à chenilles Vendetta se dote d’une ligne centrale articulée et d’une suspension semblable à celle d’un VTT. Cette dernière lui permet de grimper les côtes et de rouler sur tous types de terrains, même les plus irréguliers. Cela est rendu possible grâce aux deux chenilles qui le maintiennent « collé » au sol. En augmentant sa surface de contact avec le sol, il peut ainsi déployer toute sa puissance pour procurer des sensations extrêmes. La société affirme d’ailleurs que « la surface de contact est quatre fois supérieure à celle d’une moto de cross classique ». L’Ungoverned vendetta peut atteindre la vitesse de 50 km/h et s’offrir toutes sortes de terrain : sable mouillé, forêts, chemins escarpés, etc. Il dispose également de supports interchangeables à l’avant sur lesquels il est aussi possible d’installer des skis pour la neige ou des lames pour la glace.

Quelques caractéristiques techniques et le prix

Puisqu’il roule potentiellement à 50 km/h, nous doutons fortement de son homologation en Europe, où les véhicules électriques ne doivent pas dépasser les 25 km/h en assistance électrique. L’entreprise annonce une autonomie de 40 min à 25 km/h et la planche est livrée avec une batterie de secours pour prolonger le plaisir. Il pèse seulement 19.5 kg, alors que le modèle précédent, à essence, pesait 45 kg. Les batteries sont au lithium-ion de haute qualité et incluent des systèmes de gestion de batterie embarqués afin de garantir votre sécurité lors de l’utilisation, de la charge et du voyage.

Il se dote également d’une télécommande IP67 avec vitesse LCD, pourcentage de batterie et d’un chargeur sans fil pratique pour le contrôleur. Côté prix, ce petit bijou de technologie est affiché à 4 262,95 €. La technologie et les sensations fortes se paient donc au prix fort ! Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Ungoverned.com.au. Une drôle d’invention qui pourrait plaire à de nombreux « sportifs de l’extrême », mais qui, de par ses caractéristiques, ne semble pas sans danger !