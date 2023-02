Une start-up invente des chaussons d’escalade imprimés en 3D pour obtenir un meilleur « grip »

Si vous pratiquez l’escalade en salle ou en milieu naturel, vous savez combien il est important de posséder de bonnes chaussures ou plutôt de bons chaussons d’escalade. Les chaussons d’escalade sont aussi indispensables que des gants pour un gardien de but. Ils doivent être confortables, tout en autorisant les mouvements du sportif et en garantissant sa sécurité. Ces chaussons vendus dans le commerce peuvent ne pas s’adapter complètement au pied du pratiquant parfois. D’ailleurs, il n’existait pas encore de chaussons personnalisés depuis, à moins d’être un athlète de haut niveau pratiquant ce sport extrême. Un groupe d’étudiants espagnols a inventé un nouveau chausson d’escalade imprimé en 3D qui épouse les formes de chaque pied. Et cette invention pourrait révolutionner le petit monde de l’escalade.

Une chaussure imprimée en 3D vraiment ?

Cela peut paraître étrange de vouloir imprimer une chaussure en 3D si primordiale pour ce sport. Pourtant, les étudiants espagnols de l’école de design Elisava se sont penchés sur le sujet. Pour cela, ils ont développé Athos, des chaussures d’escalade qui offrent un meilleur soutien et empêchent les sportifs de glisser. En partant du principe que le chausson d’escalade était trop « normalisé » et qu’il provoquait potentiellement de l’inconfort, voire des blessures aux sportifs, ils ont imaginé les chaussons Athos. Il faut savoir, par exemple, que les experts de ce sport choisissent des chaussons de trois tailles inférieures à leur pointure pour qu’ils aient une meilleure prise sur la paroi. C’est donc pour résoudre ce problème et apporter un confort inégalé aux sportifs que les étudiants ont inventé ce chausson imprimé en 3D.

Que sont ces chaussons révolutionnaires ?

L’équipe d’étudiants composée d’Emili S. Taixés, Romina Milesi, Carla Barrientos et Mar Amengual a fondé la start-up Athos-era, dans le but d’offrir un nouveau confort aux pratiquants de l’escalade. Cette entreprise vise à créer des chaussures parfaites pour les amateurs d’escalade. Dans une vidéo de 2021 diffusée sur YouTube, cette entreprise espagnole a également décrit ce qui rendait son concept unique et différent. Actuellement, les chaussons d’escalade sont « standard » et c’est à l’utilisateur de s’adapter aux chaussures en choisissant des pointures inférieures pour obtenir un meilleur « grip ». L’idée de la start-up espagnole est donc de pouvoir, à l’inverse, proposer des chaussons d’escalade personnalisés, qui s’adaptent aux pieds du grimpeur.

Comment ça marche ?

Avant de recevoir ses chaussons d’escalade, le client devra procéder au scan numérique de chacun de ses pieds, car chaque pied est différent. Une fois le scan effectué, Athos-era lancera une impression 3D avec divers matériaux et en particulier le polyuréthane thermoplastique (TPU) et le polyester pour créer la chaussure parfaite. « Autant en raison de la personnalisation que de l’optimisation grâce à l’impression 3D, les machines et les matériaux nécessaires à la production de chaussures d’escalade peuvent être réduits de plus de 50 %. » explique l’un des fondateurs pour le côté écologique de ce chausson révolutionnaire.

Le client reçoit ainsi des chaussons parfaitement « moulés » à son pied et peut confortablement grimper en limitant les risques de blessures. Plus d’informations et précommandes de la version bêta ? Rendez-vous sur le site Athos-era.com.