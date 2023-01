ReTyre, l’invention d’une bande de roulement « seconde peau » pour pratiquer le vélo en hiver

Pratiquer le vélo par tous les temps est le quotidien de nombreuses personnes. Mais lorsqu’il neige, vous devez changer de pneus, soit posséder plusieurs modèles adaptés à certaines conditions de route. Tous les pneus ne se valent pas selon la météo, notamment lorsqu’il neige ou quand les routes et les chemins sont verglacés. Afin de rouler toute l’année sans avoir à changer les pneus, la marque norvégienne Retyre invente un pneu brevet qui se présente sous forme de bandes de roulements modulables. Avec la technologie Zip-on, le pneu devient polyvalent et s’adapte à toutes les conditions météorologiques. Découverte.

Le pneu Zip-on de Retyre, comment ça marche ?

Sur le pneu originel qui se dote d’une fermeture à glissière viennent s’ajouter des « bandes de roulements » modulables. Il existe différents types de bandes pour que le pneu s’adapte à tous les terrains et à tous les temps. Le pneu Retyre est très innovant, car il apporte une solution aux problèmes rencontrés avec les pneus classiques. On ne change plus de pneus, mais on l’habille avec une bande supplémentaire. Ce qui s’avère être un gain de temps et une sécurité supplémentaire lorsque la route est glissante. Combien de cyclistes se sont vus chutés parce qu’ils avaient eu la flemme de changer les pneus pour des pneus hiver ? Ou plus simplement parce qu’ils n’avaient pas les compétences pour remplacer un pneu de vélo ?

De quoi est-il constitué ?

Le pneu Retyre résiste à tous les temps, mais également aux crevaisons et à l’usure. Il est fabriqué dans un composite de caoutchouc durable et naturel à 90%. Quant aux fermetures Éclair, elles sont conçues pour résister aux conditions extrêmes ainsi qu’aux montages et démontages successifs. Les bandes de roulement pour la neige et le verglas, Gravel et Nordic, reposent sur un système breveté et une technologie également brevetée avec un système de zip autobloquant. Système qui a d’ailleurs été validé par SGS, un bureau de contrôle spécialisé en Norvège. Le montage ne demande aucune connaissance particulière, puisqu’il suffit de savoir utiliser une fermeture Éclair. Vous pourrez même « changer vos pneus » en cours de promenade, car les bandes se plient et se rangent dans votre sac à dos. Au niveau des sensations, la marque assure que l’on ne sent pas la bande supplémentaire et qu’elle reste parfaitement collée au pneu, sans jamais bouger.

Plusieurs modèles pour les bandes Retyre

En fonction des conditions de la route et de la météorologie, vous aurez le choix parmi trois bandes de roulements qui s’adaptent sur le ReTyre One. Doté de zip sur les flancs, ce pneu urbain modulable est destiné aux routes goudronnées et aux conditions sèches ou humides (prix conseillé : 29,90 €) :

ReTyre Trail Rider, une bande de roulement pour VTT destinée aux sentiers tout terrain et dans des conditions sèches ou humides (prix conseillé : 49,99 €).

ReTyre Winter Traveller, une bande de roulement cloutée type double peau pour ReTyre One, adaptée aux routes verglacées ou enneigées (prix conseillé : 67,99 €).

ReTyre Nordic Commuter, une bande de roulement cloutée type double peau pour des conditions hivernales extrêmes sur chemins et routes couverts de neige ou de verglas (prix conseillé : 71,99 €)

N’est-ce pas une magnifique invention ? Vous pouvez désormais rouler par tous les temps en conservant le même pneu, mais en l’adaptant aux conditions de la route ! Ingénieux ! Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Retyre.