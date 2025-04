WalkCar : Cocoa Motors dévoile une nouvelle version de son mini skateboard électrique

Depuis quelques années, la micromobilité se développe à un rythme soutenu dans de nombreux pays, notamment la France. D’après des informations publiées sur le site ecologie.gouv.fr, le nombre de Français propriétaires d’un engin de déplacement motorisé électrique ou EDPM a atteint 2,5 millions au 1ᵉʳ janvier 2024, contre seulement 640 000 en 2020. Pour se démarquer sur le marché de la micromobilité en plein essor, de nombreuses entreprises mettent à la disposition des consommateurs des solutions de plus en plus innovantes, comme Segway et ses gyropodes, ou la société japonaise Cocoa Motors. Il y a environ dix ans, cette dernière a dévoilé le WalkCar, un véhicule électrique de la taille d’un ordinateur portable, et récemment, elle a lancé la commercialisation d’une nouvelle version plus performante.

Une nouvelle version plus légère et confortable

Baptisé WalkCar 2, le nouveau véhicule électrique de Cocoa Motors est disponible en deux modèles (classique et Pro) et se démarque, entre autres, par son poids réduit et son niveau de confort. Contrairement à son prédécesseur et sa carrosserie en aluminium, l’entreprise nippone a opté pour la fibre de carbone dans sa conception, afin de réduire son poids (2,9 kg) et de le rendre encore plus robuste. Par ailleurs, pour absorber efficacement les vibrations, les chocs et offrir un confort optimal aux utilisateurs, cette nouvelle version est équipée de plusieurs suspensions indépendantes parmi lesquelles on peut citer les amortisseurs positionnés au niveau des roues avant.

Quelques améliorations au niveau des performances

Hormis le confort et le poids réduit, le modèle Pro du nouveau véhicule électrique de Cocoa Motors affiche de meilleures performances que l’ancienne version. Sa vitesse maximale est estimée à 15 km/h et il est en mesure de gravir une pente allant jusqu’à 12°. Concernant son autonomie, il peut parcourir environ 8 km en une seule charge. Il est à noter que les performances du WalkCar 2 classique sont plus ou moins similaires à celles de la version précédente. Sa vitesse et sa puissance maximales sont respectivement de 10 km/h et de 380 W. Son autonomie, quant à elle, est estimée à 7 km, soit 1 km de moins que le modèle Pro. Pour plus de détails sur les caractéristiques du premier véhicule électrique proposé par l’entreprise japonaise, n’hésitez pas à consulter cet article de Nathalie.

Un véhicule électrique plus maniable

Tout comme son prédécesseur, ce nouveau véhicule électrique est doté de différents capteurs qui analysent la pression des pieds de l’utilisateur et permettent d’accélérer, de décélérer et de prendre des virages aisément. Toutefois, elle est nettement plus maniable que le premier WalkCar. En effet, si le rayon de braquage minimal de ce dernier est de 1,6 m, il est de 1,1 m pour le modèle Pro de la nouvelle version et de 0,8 m, pour le modèle de base. Ce qui facilite grandement les déplacements dans des allées de circulation des centres commerciaux, par exemple, ou sur des routes étroites.

Pour acquérir un WalkCar 2, il faut prévoir environ 1 145 € pour le modèle de base et un peu plus de 1 320 € pour le modèle Pro. Plus d’informations sur cette solution de micromobilité sur cocoamotors.com. Cet EDPM vous séduit-il ? Seriez-vous prêts à vous déplacer sur un tel engin ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .