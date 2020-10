Walkcar : le véhicule électrique qui tient dans un sac revient sur le devant de la scène

L’univers des véhicules électriques n’en finit pas d’évoluer… Et avec cet essor, les micromobilités se développent de plus en plus… Nous vous en avions parlé en 2017 mais il revient aujourd’hui encore plus petit, plus léger, plus maniable, les qualificatifs ne manquent pas pour innover dans ce domaine. Une société japonaise Cocoa Motors, à l’origine de scooter micro-mobile va en étonner plus d’un.

Si vous croisez quelqu’un juché sur ce qui ressemble en tous points à un ordinateur portable, regardez de plus près, ce pourrait être un WalkCar ! Le dernier modèle de scooter électrique qui tient dans un sac… Pour se déplacer encore plus vite sans souci pour se garer ou pour le transporter… La révolution est en marche ?

Un « micro »-scooter électrique !

Et pour cause, le WalkCar n’est pas plus grand qu’un ordinateur portable. Il possède quand même quatre roues pour une meilleure stabilité. En réalité, vous vous déplacez sur une surface équivalente à une balance de salle de bain. Et donc, il tient dans un simple sac !

Les deux roues arrière sont directionnelles et il s’alimente grâce à deux moteurs électriques, situés à l’avant. Pour plus de confort, chaque roue dispose de petites suspensions intégrées. Son utilisation se fait sur le même principe qu’un hoverboard, en se penchant lorsque l’on veut tourner ou avancer.

Côté mécanique ?

Le Walkcar dispose d’une puissance continue de 260W et d’une puissance en crète de 600W. Cocoa Motors indique qu’il pourrait monter des pentes jusqu’à 10°. En revanche, il ne faudra pas compter sur le Walkcar pour dépasser la réglementation française des 25 km/h. En effet, une petite vitesse maximale de 16 km/h sera possible ! La batterie de 68 Wh n’offre que 5 à 7 km d’autonomie. Traverser Paris pourrait s’avérer compliqué.

Crédit photo : Cocoa Motors

Et son prix ?

Le Walkcar se destine plutôt aux trajets intérieurs dans les centres commerciaux géants ou les aéroports… Ou encore pour les étudiants à l’intérieur des campus. Qui plus est, il ne supportera pas un poids énorme en plus du pilote ! Il coûte (quand même) 1980 $, un prix élevé pour un mini scooter électrique aux capacités finalement assez limitées ! Mais les prémices de la micromobilité sont en marche !