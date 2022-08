Airtrick invente les E-Skates, des patins à roulettes innovants et électriques à fixer sur n’importe quelle basket !

Les vélos ou trottinettes électriques sont de plus en plus présents dans les villes et campagnes françaises. Les constructeurs se disputent un marché florissant et en forte croissance depuis quelques années; aussi depuis que de nombreuses aides ont été mises en place pour l’achat d’un vélo électrique. Mais, un vélo ou une trottinette, même électrique, reste un objet assez encombrant qui rebute certains utilisateurs. Airtrick, entreprise spécialisée à Hong Kong, vient de lancer un nouveau « mode de déplacement » qui pourrait en intéresser beaucoup : les E-Skates, des rollers électriques qui peuvent s’attacher sur toutes les chaussures, comme nos vieux patins à roulettes. Découverte !

Le retour du patin à roulette ?

Si vous avez plus de 40 ans, vous avez dû connaître les « vrais » patins à roulettes, ceux qui se présentaient avec 4 roues, une plaque en métal pour poser le pied et des lanières en cuir qui entouraient la chaussure. Ils n’étaient pas des rollers, mais des patins à roulettes qui pouvaient s’adapter à toutes les chaussures et qui grandissaient avec le pied de l’enfant. Souvenez-vous de ces patins au bruit métallique, qui étaient très à la mode dans les années 90. Ils existent d’ailleurs toujours pour les enfants, mais ont un peu évolués. Les E-Skates seraient donc des patins à roulettes puisqu’ils s’adaptent à n’importe quelle chaussure, mais en version électrique !

C’est quoi les E-Skates ?

Actuellement en campagne de financement participatif sur Indiegogo, les E-Skates se présentent comme deux cadres monobloc en alliage d’aluminium 6063, des sangles de cheville et d’orteil en silicone à dégagement rapide (plus un support de cheville), une plateforme de pied en caoutchouc, quatre roues en caoutchouc résistant à l’abrasion, une batterie au lithium de 29,4 volts/3-Ah et un moteur de moyeu arrière de 150 watts. Grâce à une télécommande, l’utilisateur peut choisir entre 4 vitesses et peut filer jusqu’à 27 km/h*. La télécommande permet aussi d’activer le freinage, qui peut être effectif en reculant. Avec une charge de 2 heures environ, les E-Skates assurent une autonomie d’environ 15 kilomètres. De plus, ces patins sont résistants à l’eau selon la norme IPX3 et peuvent supporter un poids maximal de 100 kg pour l’utilisateur.

Quelques détails supplémentaires…

Les patins à roulettes électriques pèsent 1.5 kilo chacun, et peuvent être installés sur n’importe quelle chaussure en quelques secondes… Pour les hommes, les tailles vont de 5 à 12 (38 à 45) et pour les femmes, de 6 à 12 (39 à 45). Lorsqu’ils ne sont pas aux pieds, ils peuvent facilement être rangés dans un petit sac de transport. Ces caractéristiques concernent les modèles A1-Pro et A1-Ultra des E-Skates. Il existe également un modèle A1-Standard, moins cher, qui utilise deux moteurs de 130 watts pour atteindre une vitesse maximale de 23 km/h et une autonomie de 10 km. La campagne se termine dans quelques semaines, et l’objectif de 2470$ pour lancer la production a déjà été largement atteint. Les E-Skates devraient donc être livrables dès la fin de cette année 2022 au prix de 399 $ pour les A1-Standard, 459 $ pour les A1-Pro et 569 $ pour les A1-Ultra. Plus d’information : Airtrick.

*Attention, ces E-Skates sont produits à Hong Kong, où la législation n’est pas la même qu’en France… Nous rappelons que chez nous, ce type de véhicule électrique comme les vélos ou trottinettes ne doivent pas dépasser les 25 km/h en assistance électrique.