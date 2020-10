Rétrofit électrique : l’Île-de-France offre une prime allant jusqu’à 2500 €

Le rétrofit est un concept qui est déjà populaire dans des pays tels que les États-Unis et le Royaume-Uni. En France, il séduit de plus en plus de personnes grâce entre autres au décret n° 2020-656 du 30 mai 2020 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants.

En effet, ce texte prévoit l’attribution d’une aide financière, dite prime au rétrofit, à toute personne physique majeure qui décide de convertir son véhicule thermique à l’électrique. Le rétrofit électrique en question est défini comme un procédé qui consiste à remplacer le moteur thermique, le réservoir et le pot d’échappement par un moteur électrique, une batterie et un boîtier électronique.

Le rétrofit, un concept qui semble très bien plaire aux autorités

Après la prime locale au rétrofit électrique annoncée par la ville de Grenoble, c’est donc maintenant au tour de la Région Île-de-France d’annoncer la sienne. Des mesures qui prouvent que le concept du rétrofitting convient très bien à nos dirigeants. Après tout, la transition énergétique est plus qu’une nécessité en ces temps où le changement climatique est devenu un sujet de premier plan.

La nouvelle a été partagée par la présidente de l’IDF en personne lors d’une récente interview accordée à FranceTVInfo. Désormais, les Franciliens peuvent donc espérer obtenir une aide locale à la conversion de leurs tacots en voitures électriques. La prime en question est assez conséquente dans la mesure où elle peut dépasser les 2000 €.

Une prime au rétrofit allant jusqu’à 2500 € pour les habitants de l’Île-de-France

« Nous, ce qu’on propose, ce serait 2500 euros d’aide pour que des personnes qui ont une voiture de plus de cinq ans puissent changer de moteur pour passer au moteur électrique », a confié Valérie Pécresse au média cité plus haut. En fait, le montant variera en fonction de divers paramètres, mais la prime la plus faible s’élèvera à 500 €.

En mettant en place ces régimes qui visent à encourager la conversion de véhicules thermiques à l’électrique, les autorités espèrent non seulement réduire nos émissions de CO2, mais aussi créer des emplois. D’après l’AIRe, l’association des Acteurs de l’industrie du Rétrofit électrique, le secteur pourrait générer plus d’un milliard de chiffre d’affaires sur la période 2020-2025. Il devrait permettre de créer près de 5500 emplois et d’électrifier pas moins de 60 000 véhicules avant la fin de la première moitié de cette décennie.

Photo de couverture i viewfinder / Shutterstock