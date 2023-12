Jeux Olympiques : un confinement pour les Parisiens en 2024, c’est quoi encore cette histoire ?

Depuis quelques mois, la ville de Paris, capitale de la France et future ville d’accueil des Jeux olympiques, suscite quelques controverses. Les Parisiens et les Franciliens qui seront les plus proches de cet événement mondial seront aussi les plus impactés par de potentielles restrictions de circulation. Certains faits, énoncés par des responsables politiques, sont avérés, ainsi quand Anne Hidalgo, maire de Paris, explique « qu’on ne va pas être prêts », nous n’avons aucun mal à la croire. Alors que les Jeux olympiques débuteront le vendredi 26 juillet 2024 par une cérémonie sur la Seine, un lieu ouvert à tous, les forces de l’ordre sont sur les dents pour organiser la sécurité des millions de personnes qui s’y rendront. Seront-ils prêts ? On l’espère. Depuis quelques semaines, une rumeur enfle à la suite d’un article sur le journal satyrique le Canard Enchaîné. Mais alors, serons-nous, Parisiens et Franciliens, confinés pendant les JO ? Décryptage.

Une fake news enfle sur les réseaux sociaux

Dans une lettre écrite par Marc Guillaume, préfet d’Île-de-France, adressée à Clément Beaune, ministre des Transports, ce dernier évoque des tensions préoccupantes. « À certains endroits, le plan de transport ne permet d’acheminer les spectateurs que si tous les autres voyageurs ou presque étaient dissuadés de prendre le métro, le RER ou le bus ». On peut alors se demander comment cette lettre est arrivée entre les « pattes » du Canard Enchaîné ? Mais nous connaissons aussi la force de ce journal pour déterrer des trésors politiques, visant généralement le gouvernement en place, quel que soit son bord politique d’ailleurs. Bref ! Le Canard Enchaîné a conclu son article par une expression qui était plus de l’ironie et de l’humour qu’une vérité : « Vive le confinement olympique ? ». Cette petite phrase, sortie de son contexte, donne lieu à des rumeurs sur les réseaux sociaux depuis sa parution.

Mais alors, que veut dire cette petite phrase ?

Le préfet d’Île-de-France, Marc Guillaume, n’a jamais envisagé un « confinement olympique » pour les Franciliens et Parisiens lors des Jeux olympiques de Paris 2024. La citation humoristique « vive le confinement olympique ? » a été ajoutée après cette mention, créant ainsi une confusion. Bien que cette plaisanterie ait été reprise par certains médias, notamment Le Monde, qui l’ont interprétée à tort comme une proposition sérieuse du préfet, le journal Le Canard Enchaîné a rapidement publié un rectificatif. Cependant, la désinformation persiste sur les réseaux sociaux en raison de captures d’écran réalisées pendant la période où l’erreur a circulé. Marc Guillaume a catégoriquement démenti toute implication dans une proposition de « confinement olympique », affirmant n’avoir jamais utilisé ces termes dans sa correspondance avec le ministre des Transports.

Que va-t-il se passer lors des JO à Paris et en Île-de-France ?

Les Parisiens et les Franciliens se demandent à quelle sauce les JO vont les manger. Certes, ces Jeux olympiques se dérouleront sur une période de vacances pour les Parisiens, qui privilégient généralement le mois d’août pour leurs congés d’été. Les Franciliens, habitués aux embouteillages monstres, savent combien il est agréable de visiter Paris et l’Île-de-France au mois d’août. Il n’empêche que cette année, la circulation risque de se compliquer, d’autant que le pays est toujours au plus haut niveau d’alerte attentat.

D'ores et déjà, certaines entreprises envisagent la fermeture et le chômage technique pour la période des JO, car il sera quasiment impossible d'accéder à certaines zones de la capitale. Quant au Gouvernement, il encourage tous les Franciliens à reprendre le chemin du télétravail ou des vacances ! Advienne que pourra, mais vivement la fin !