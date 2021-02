Historique : deux nouvelles sondes arriveront sur Mars les 9 et 10 février 2021 !

Nous allons peut-être vivre une semaine « astronomiquement » riche de nouvelles données. Deux sondes robotisées, l’une appelée Tianwen-1 (Chine) et l’autre appelée Al-Amal (Emirats Arabes Unis) devraient arriver sur Mars les 9 et 10 février 2021. Ces missions sont les premières missions interplanétaires de ces deux pays aux objectifs spatiaux ambitieux.

Le rover martien de la NASA, Persévérance est chargé de les suivre dès le 18 février prochain. Images exceptionnelles, découvertes cruciales, l’attente des agences spatiales chinoises et émiratie est insoutenable… Ils espèrent une découverte exceptionnelle qui fera avancer l’Histoire de la Conquête Martienne !

Les deux sondes arriveront sur Mars les 9 et 10 février prochains, après avoir parcouru un nombre incalculable de kilomètres. Et après 7 mois d’errance spatiale ! Pour arriver à bon port, elles utiliseront leurs propulseurs qui réduiront leurs vitesses à l’approche de la Planète Rouge ! Les deux pays pourront ainsi se targuer d’être parmi les 6 nations à avoir envoyé une sonde sur Mars. L’Inde, l’Union Soviétique, les Etats-Unis et l’Europe ont déjà réalisé cette expérience.

6 sondes déjà en orbite autour de Mars

Actuellement, il existe six sondes en activités sur Mars, les deux nouvelles arrivantes devront donc s’accoutumer de la présence des autres ! Tianwen-1 et Al-Amal ont quitté la Terre en juillet dernier profitant de la même fenêtre de tir du mois de juillet. Il faut savoir que les fenêtres de tirs pour Mars s’ouvrent en moyenne tous les 26 mois… Plusieurs nations peuvent donc envoyer leurs sondes en même temps.

Le véhicule Persévérance, envoyé lui aussi en juillet dernier arrivera le 18 février et sera chargé de suivre les sondes ! Perservérance est le perfectionné de tous les véhicules envoyés sur Mars… Il cherchera à identifier les traces d’une éventuelle vie antérieure sur la Planète Rouge ! Coût du véhicule : 2,4 milliards de dollars !

Une sonde émiratie « américaine ».

La sonde émiratie est le fruit d’une collaboration avec plusieurs instituts américains. Les Emirats Arabes Unis n’était pas encore experts dans ce domaine. L’orbiteur de 1350 kilos sera équipé d’une caméra haute résolution, d’un spectromètre à infrarouge et d’un à ultraviolet. La propulsion de la sonde est assurée par l’Agence Spatiale Japonaise, avec la collaboration de 200 ingénieurs émiratis et sous la direction des Emirats Arabes Unis.

Coût des opérations : 200 millions de dollars ! A ce prix, on espère que l’arrivée se fera sans accroc et que de belles images nous parviendront… Et si ces sondes révélaient une vie sur Mars, c’est Elon Musk qui se frotterait peut-être les mains ?