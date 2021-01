Elon Musk souhaite que l’économie martienne repose sur une cryptomonnaie !

Le 7 janvier dernier, Elon Musk est devenu l’homme le plus riche du monde devant Jeff Bezos, le patron d’Amazon. Cela n’empêche pas le patron de Tesla et de SpaceX de continuer à « rêver » de son expédition sur Mars. N’oublions pas qu’Elon Musk pense envoyer les premiers humains sur Mars en 2024 !

Mais son but ultime, et à l’heure actuelle inimaginable, est de construire une ville autonome sur la planète rouge ! Et une autre de ses affirmations concerne le modèle économique de cette future ville ! Selon lui, elle reposera uniquement sur la cryptomonnaie ! Qui vivra verra comme on dit !

C’est en réponse à un message sur Twitter de Lex Fridman, chercheur en intelligence artificielle, qu’Elon Musk affirme que la cryptomonnaie sera le modèle économique de sa ville martienne ! Il va plus loin encore en expliquant que cette cryptomonnaie pourrait déjà exister ou être créée !

Si le BitCoin semble le plus légitime pour conquérir le marché de Mars, Elon Musk pense que le Marscoin, créé depuis 7 ans mais tombé en désuétude pourrait servir de monnaie. Le Dogecoin aussi s’attire les faveurs du patron de Tesla.

Sur Mars en 2024 vraiment ?

Elon Musk a un but dans sa vie, parmi d’autres, celui de se rendre sur Mars de son vivant. Il vient d’ailleurs de mettre le turbo pour accélérer le développement d’une nouvelle génération de fusées capables de réaliser son rêve ! En décembre dernier, un premier essai en vol a même été réalisé que 12.5 km. A termes Elon Musk envisage de construire 1000 vaisseaux pour 100 personnes… Rien que ça !

En analysant un peu la situation, il semble difficile que la future économie de Mars repose sur le dollar ou l’euro ! Alors la théorie de la cryptomonnaie de Musk pourrait presque devenir une évidence… Enfin, nous n’en sommes pas encore là, il faut déjà parvenir à se poser sur la planète rouge et nous vous donnerons la date du premier voyage prévu !