Un astéroïde d’une valeur de plusieurs milliards de dollars va rentrer en orbite terrestre

Les astéroïdes et météorites inquiètent et sont en permanence surveillés par les experts de la NASA. Et d’après l’agence américaine, un astéroïde de la taille de notre Tour Eiffel, entrera en orbite terrestre dans le courant de cette semaine… Le samedi 11 décembre pour être précis.

Cet astéroïde est décrit comme potentiellement dangereux, pourtant, il ne devrait pas toucher la Terre… Ce gigantesque rocher spatial ne présenterait en revanche pas de risque pour notre Planète. Le 11 décembre prochain, l’astéroïde nommé 4660 Nereus entrera donc en orbite à une distance qui n’aura jamais été aussi proche. Explications.

4660 Nereus c’est quoi ?

Nereus, dans la mythologie grecque est le fils de Gaïa et le dieu de la Mer. En astronomie, c’est donc un astéroïde de forme ovoïde qui mesure 330 mètres de long et qui entrera dans l’orbite terrestre le 11 décembre, à la vitesse de 23700 km/h ! Pas d’inquiétude cependant, les experts expliquent que, même s’il n’aura jamais été aussi proche de la Terre, il ne présente pas de risque pour la Planète !

Au vu de sa taille énorme, c’est peut-être beaucoup mieux ainsi ! Pour être plus précis et rassurer les foules, la NASA explique qu’il sera à environ 3.86 millions de kilomètres de la Planète Bleue… Nous avons donc une distance entre lui et nous l’équivalent de 10 fois la distance Terre-Lune. A nous, terriens, la distance nous semble énorme ! Mais dans l’univers spatiale c’est le temps qu’il nous faudrait pour jeter une simple pierre d’un point à un autre !

Mais alors pourquoi nous signifie-t-on cet astéroïde ?

4660 Nereus ne représenterait donc aucun danger pour notre planète, puisqu’il passera seulement à une distance « raisonnable » ! Si la NASA informe de sa présence, c’est tout simplement parce qu’elle recense tous les géocroiseurs qui se trouvent à moins de 193 millions de kilomètres de la Terre. La NASA recense aussi tout objet se déplacement rapidement et situé à moins de 7.5 millions de kilomètres de la Terre. Ces géocroiseurs sont considérés par l’Agence Spatiale comme des objets potentiellement dangereux !

L’histoire de cet astéroïde

Nereus a été découvert pour la première fois en 1982. Son orbite solaire de 1.82 par an fait qu’il se rapproche de la Terre environ tous les 10 ans. La NASE et l’agence spatiale japonaise (JAXA) avaient envisagé de prélever des échantillons grâce au vaisseau spatial Hayabusa des Japonais. Mais, ils ont finalement renoncé pour un autre astéroïde en surveillance : le 25143 Itokawa.

Les prochaines approches terrestres, après celle du 11 décembre 2021 sont prévues le 2 mars 2031 puis dans le courant du mois de novembre 2050. Et, le 14 février 2060, Nereus devrait s’approcher encore plus près de la Terre avec une distance d’1.2 millions de kilomètres seulement. Soit trois fois la distance Terre-Lune seulement.

Au-delà de l’intéressement scientifique, Nereus aurait une valeur commerciale de 4.7 milliards de dollars. Les scientifiques estiment que l’astéroïde regorge de gisement de nickel, de fer ou de cobalt ! Ne nous inquiétons donc pas outre mesure pour cet astéroïde… Certes le 11 décembre prochain, il entrera en orbite terrestre, mais il est plus surveillé pour sa valeur commerciale potentielle que pour un danger imminent de crash dans l’atmosphère ! Tout va bien donc !