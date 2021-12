Exploration spatiale : le risque d’une contamination extraterrestre augmente alertent les scientifiques

La conquête de l’espace passionne tous les pays du globe… Mais également certaines personnalités comme Richard Branson ou Elon Musk, qui rêve d’explorer d’autres planètes… Musk aimerait même construire une ville sur Mars, qui fonctionnerait avec une cryptomonnaie ! Mais conquérir l’espace c’est aussi exposer la terre et les planètes explorées à certains risques que nous ne soupçonnons peut-être pas…

Avez-vous déjà imaginé que certaines formes de vies extraterrestres ou terrestres pouvaient importer (ou exporter) des organismes d’une planète à l’autre ? Et donc potentiellement contaminer la Terre avec des organismes extraterrestres ? C’est une éventualité qui semble inquiéter certains chercheurs et on vous explique pourquoi !

Pourquoi cette crainte de contamination ?

Concrètement, puisque l’exploration spatiale croît de manière parfois irraisonnée, il est tout à fait possible que des organismes extraterrestres envahissent la Terre… Mais également que des organismes venus de notre Planète Bleue partent contaminer des contrées lointaines.

Dans un article paru dans la revue Bioscience le 17 novembre dernier, les chercheurs soulignent que des organismes venus d’autres planètes, pourraient devenir envahissants s’ils venaient à se développer sur une autre planète… Et donc, nuire aux espèces indigènes… Et cette contamination par des organismes pourraient se faire dans les deux sens…

Les chercheurs expliquent que la recherche de la vie sur les autres planètes du système solaire est passionnante. Mais, que certaines découvertes pourraient entraîner des conséquences sur nos vies dans un avenir plus ou moins lointain.

Les scientifiques expliquent que les missions spatiales ne cessent d’augmenter…. Et qu’avec cette augmentation des missions, les risques de contamination biologique augmentent aussi dans les deux sens. Les astronautes rapportent des échantillons de « vie » des planètes qu’ils explorent… Et ces échantillons pourraient devenir envahissants pour la Terre si elles venaient à s’y développer… Mais c’est également vrai pour une espèce terrienne qui viendrait à se développer sur Mars ou sur la Lune !

Mais alors comment faire pour pallier ces risques ?

Pour Antoine Ricciardi, professeur à l’université McGill de Montréal, et principal auteur de l’étude, “il est crucial de de réduire les risques de contamination biologique dans les deux sens”.

Et pour protéger la Terre, mais également les planètes explorées, le chercheur en appelle à tous les astrobiologistes du monde… Pour lui, seules les recherches sur la vie extraterrestre en collaboration avec tous les astrobiologistes pourraient permettre d’éviter des invasions bactériologiques sur Terre ou ailleurs !

Cependant il reconnaît que nous ne savons pas encore grand-chose sur les éventuelles bactéries qui pourraient être rencontrées sur d’autres planètes… Il émet seulement l’hypothèse que les formes de vie qui seront découvertes dans d’autres systèmes que celui de la Terre, seront microbiennes… Et qu’elles ressembleraient probablement à des bactéries qui pourraient envahir la Terre… Ou que nos bactéries terriennes aillent envahir une autre planète ?

Concrètement, seules des études précises et la mise en commun des savoirs des chercheurs internationaux, pourrait permettre d’éviter les contaminations d’organismes extra-terrestres sue notre Planète Bleue.

Avec cette étude, nous voyons clairement les limites de l’exploration spatiale et les conséquences que cela pourrait avoir sur notre propre planète… La menace bactériologique « extraterrestre » est donc un élément à prendre en compte avant qu’il ne soit trop tard. Et avant que certains microbes ou bactéries n’envahissent NOTRE monde ! A méditer peut-être !