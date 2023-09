« 0,6 kWh aux 100 km », la voiture électrique muc022 peut parcourir plus de 2 500 km, c’est un record du monde !

C’est un exploit qui ne manquera pas d’éveiller la curiosité des amateurs de technologie. Lors du salon IAA Mobility qui s’est tenu récemment à Munich, des étudiants de l’Université technique de Munich (TUM) ont mené un marathon automobile pendant un peu moins d’une semaine. L’évènement a eu lieu dans un hangar de l’aéroport de Munich. L’équipe TUfast Eco a battu le précédent record du monde qui était d’un peu plus de 1 600 km. Grâce à un véhicule électrique qu’ils ont eux-mêmes construit, les jeunes ingénieurs de la TUM peuvent se vanter d’avoir créé la voiture électrique à la plus grande autonomie au monde.

Une version améliorée du muc022

En effet, l’engin a pu parcourir une distance de 2 573,79 km en six jours. Mieux encore, l’ancien record mondial a été battu au bout de quatre jours. Durant l’épreuve, les étudiants se sont relayés pour se mettre au volant de la voiture électrique. Celle-ci est surnommée « Muc022 ». Il s’agit d’un modèle qui avait déjà servi pour de nombreuses compétitions. Pour parvenir à ce nouveau record mondial, l’équipe affirme l’avoir modifié en améliorant notamment l’aérodynamisme et en réduisant le poids, sans oublier l’ajout d’une batterie plus puissante, soit de 15,5 kWh.

0,6 kWh aux 100 km !

En termes d’énergie, le résultat signifie que la voiture de l’équipe TUfast Eco n’a consommé que 0,6 kWh aux 100 km ! Pour vous donner une idée de la différence, les véhicules de série actuellement considérés comme les plus économes en énergie consomment environ 13 kWh tous les 100 km ! Après tout, la version du Muc022 utilisée dans le cadre du marathon ne pesait que 170 kg à vide (poids de la batterie inclus). Elle est propulsée par un moteur électrique de 400 W.

Données techniques de la Muc022

Entraînement : un moteur synchrone à excitation permanente (PSM), puissance : 400 W.

Coefficient de traînée (cW) : 0,159.

Poids : 170 kg sans chauffeur.

D’autres palmarès à leur actif

Plusieurs années auparavant, en 2016, les étudiants de l’Université technique de Munich se sont vus attribuer le record du monde de la voiture électrique la plus efficace. L’engin qu’ils ont mis au point était capable de rouler en moyenne à 25 km/h et sa consommation d’électricité s’élevait à 0,81 kWh aux 100 km. « D’innombrables heures de travail, en plus de nos études, ont été consacrées à la préparation de cet exploit. Nous sommes d’autant plus heureux de détenir le record du monde. La muc022 avait déjà remporté plusieurs concours, et celui-ci vient couronner le tout. Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus », ont déclaré les étudiants ayant participé au récent marathon dans un communiqué.

