K5 d’ElectrikCar : une “voiture électrique” à moins de 1800 euros

Les voitures électriques ont le vent en poupe et ce n’est un secret pour personne. Depuis plusieurs mois, les constructeurs sont sur les dents pour proposer des modèles accessibles. Et il faut dire que les différentes primes des autorités pour l’achat de ces véhicules y sont probablement pour quelque chose.

Bien entendu, la demande étant importante, les constructeurs entament une guerre des prix qui devrait profiter aux consommateurs, à condition tout de même de ne pas être trop exigeant en la matière. En France, la moins chère des voitures électriques est l’Ami de Citroën, et dans le monde, elle s’appelle K5, produite par ElecticKar et vendu sur Alibaba. Présentation.

Une voiture vraiment ?

ElectricKar présente bien sa K5 comme une voiture électrique, à un prix défiant toute concurrence : 1800€. Cependant, nous hésitons vraiment à la nommer « voiture» car, à ce prix, il ne faut pas s’attendre au confort ou aux performances d’une Tesla !

Dans le détail, la K5 « filerait » tout de même à 40 km/h et ses batteries permettraient de couvrir une distance comprise entre 52 et 66 km. Et c’est grâce à un moteur de 800 W et une batterie de 72V qu’elle assure ces “honorables” performances; parfaite pour la ville donc.

A condition cependant de ne pas tomber en panne de batterie, car il faudra compter 8h de temps de recharge. Du côté des autres caractéristiques techniques, elle ne pèse que 255 kg pour 2.2 mètres de long, 1.09 mètre de large et 1.62 mètre de haut.

ElectricKar innove

Habituellement, la marque produit des motos ou scooters électriques. Ils ont donc décidé d’innover ou de se positionner sur un marché florissant, mais malgré tout, la K5 ne sillonnera pas les routes de France: elle n’est apparemment pas homologable en tant que voiture électrique dans notre pays.

Les autres voitures électriques low cost

En France, Citroën propose la petite AMI 100% électrique, qui, avec un prix de 6900€ « hors bonus écologique », est actuellement la moins chère du marché. En Europe, d’autres marques commencent à se disputer la tête du classement: ainsi il est possible de trouver la Freze Nikrob à 9999€, avec un design toutefois particulier. Heureusement, tous les goûts sont dans la nature…

Crédit photo : K5 d’ElectrikCarOn peut également trouver la Dacia Spring, selon nous, beaucoup mieux réussie esthétiquement parlant; elle était annoncée fin 2020 à 10950€ pour sa version de base et 13140€ pour la version haut de gamme. On est loin, très loin des 1800€ de la K5 d’ElectrikCar, mais celles-ci respectent les normes européennes, beaucoup plus drastiques qu’en Asie, et c’est une bonne nouvelle pour la sécurité des usagers.

L’homologation d’une voiture électrique en France

En France, tout véhicule électrique importé de l’étranger devra posséder un certificat de conformité qui s’obtient sur le site EuroConformité, et ce, même s’il est considéré comme un véhicule propre. Attention donc, car une voiture électrique ou un vélo d’ailleurs, fabriqué à l’étranger, respecte généralement les normes du pays de fabrication.

Et en Europe, elles sont parfois très différentes: le mieux est donc de se renseigner sur la conformité en France avant même de faire importer votre véhicule, ou vous risqueriez tout simplement de ne pas pouvoir l’utiliser, ou alors seulement dans votre jardin…