Savez-vous “réellement” pourquoi à été inventé le célèbre Rubik’s Cube ? (non, ce n’était pas pour jouer avec)

En fonction de votre âge, vous avez forcément le souvenir d’un jouet culte de votre enfance. Si vous êtes nés dans les années 50, le hula hoop aura peut-être marqué vos esprits… En 1990, c’est probablement le petit Tamagotchi que vous avez nourri, choyé et dorloté. Mais il existe un incontournable, un jeu de logique intergénérationnelle que chaque enfant a, un jour, tenter de vaincre: le Rubik’s Cube évidemment ! Un casse-tête pour certains, un jeu facile pour d’autres. Inventé en 1974, le Rubik’s Cube se vend encore aujourd’hui à près de 400 millions d’exemplaires chaque année dans le monde… Mais ce cube que l’on trouve au rayon jouet, n’en était pas un au départ… Découvrez sa véritable histoire.

Comment est né le Rubik’Cube ?

Cette invention, nous la devons au mathématicien hongrois Ernő Rubik. A l’époque, l’inventeur n’imaginait pas que son Rubik’s Cube allait être un véritable calvaire pour certains, serait contrefait à l’échelle mondiale et qu’il serait vendu à des milliards d’exemplaires ! D’ailleurs, le Rubik’s Cube inventé en 1974 ne ressemble pas exactement à celui que l’on connaît aujourd’hui. Si le mathématicien invente cet étrange cube, c’est d’abord pour en faire une aide pédagogique pour ses étudiants. Il l’utilise alors pour expliquer des concepts compliqués à ses étudiants en design et en architecture.

Quelle était cette aide pédagogique ?

Dans les années 70, Ernő Rubik est professeur à l’université de technologie de Budapest, Collège des arts appliqués et l’un de ses cours porte sur la géométrie descriptive. Cette matière consiste à comprendre la relation entre les formes tridimensionnelles et bidimensionnelles, un concept utilisé en design, ingénierie ou architecture. Le professeur souhaitait donc un objet concret qui pouvait expliquer le mouvement tridimensionnel à ses élèves. Il construit alors un cube faire de blocs de bois et de papier qu’il fait tenir avec de la colle, des élastiques et des trombones, et qu’il appelle « Bűvös kocka », ou Magic Cube. L’inventeur assure qu’il crée ce cube comme outil pédagogique, mais cette version est controversée par certains spécialistes qui prétendent qu’il voulait bien inventer un jouet. Rubik aurait d’ailleurs lui-même admis, quelques années plus tard, qu’il avait intentionnellement entrepris de concevoir un puzzle basé sur la géométrie.

La véritable naissance du Rubik’s Cube

En 1977, le Magic Cube fait de bois et de papier se retrouve dans les ateliers de la menuiserie universitaire et Rubik dépose un brevet. Son invention intéresse fortement la société Ideal Toy Company qui change le bois par du plastique, et fabrique des carrés colorés. Le Rubik’s Cube que l’on connaît encore aujourd’hui naît de cette collaboration entre l’inventeur et le fabricant de jouets. Et si, aujourd’hui, on peut trouver des dizaines de tutoriels pour résoudre le Rubik’s Cube, ce n’était pas le cas à l’époque… L’inventeur en personne a été le premier à tester le « cube jouet ». Et il a mis plus d’un mois pour le résoudre en ressentant à la résolution du problème un “grand sentiment d’accomplissement et un soulagement absolu”. Aujourd’hui, le recordman du Rubik’s Cube s’appelle Yusheng Du, il est chinois et a réalisé le 24 novembre 2018 un temps record de 3 s 47 pour reformer le cube… Hallucinant ! Et vous ? Vous êtes-vous déjà confronté à cet indémodable casse-tête ?

