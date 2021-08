Hot Wheels : la célèbre marque de jouets lance un véritable et très puissant vélo électrique

Dans notre mémoire collective, lorsque l’on cite la marque Hot Wheels, cela renvoie invariablement à ces voitures en métal que tout enfant, a, un jour, fait rouler. Les étranges circuits avec des anneaux monstrueux et ces voitures qui filent à toute vitesse doivent forcément vous rappeler les lendemains de Noël, affalés avec vos enfants, entrain de jouer aux « petites voitures » !

Mais la marque Hot Wheels, qui appartient au groupe Mattel, a plus d’un tour dans son moteur: en signant un partenariat avec Super 73, ce spécialiste du jouet va lancer son premier vélo électrique. En édition limitée, les fans de la marque risquent d’adorer. On vous le présente.

Un vélo électrique et esthétique

Il s’agit d’un Super 73-RX que l’on pourrait qualifier de « personnalisé » aux couleurs d’Hot Wheels. Ce vélo électrique aux allures de moto ou de mobylette va donc subir un petit lifting bien sympathique. Et, évidemment, il arborera les couleurs de la marque : orange et bleu sur cadre noir. Quant à la selle, elle sera marquée par le célèbre sigle de la marque Hot Wheels.

Et côté performances ?

Ce vélo électrique se destine au marché américain; disons plutôt qu’il ne serait pas homologué en France dans cette configuration. En Europe, les vélos électriques ne peuvent dépasser les 250 watts, alors que le Super 73-RX Hot Wheels développera, lui, 750 watts. Et il pourra même monter à 2 kW au maximum. Avec son look moto et ses 45 km/h de vitesse de pointe, il est plus semblable à une moto qu’à un vélo, mais il a des pédales !

Et du côté de la batterie, il se dote d’un pack de 960 Wh qui lui confère une autonomie de 65 kilomètres à 30 km/h. Attention aux conduites un peu “sportives”, qui feront chuter cette autonomie.

Et son prix ?

Comme nous vous l’avons dit, ce vélo Hot Wheels sera disponible en édition limitée, et sera proposé au prix de 5000 dollars (4300€). Il n’est pas prévu que ce vélo soit mis à la vente hors du continent américain; les habitants d’Alaska ou d’Hawaï, pourtant états américains, ne pourront pas non plus l’obtenir. Enfin il faudra patienter environ 4 mois pour pouvoir chevaucher l’engin.

Pour le prix, Hot Wheels offrira une voiture miniature Super 73 Ford Bronco R moulée sous pression avec les mêmes motifs que le vélo. Alors, à quand le vélo électrique Majorette ? On adore l’idée, mais le prix va probablement en freiner quelques-uns. Déjà collector avant même sa sortie, voilà un coup marketing qu’il ne fallait absolument pas manquer !

La réglementation des vélos électriques en France

Le Ministère de l’Économie rappelle qu’en France, les vélos électriques doivent répondre aux critères suivants :

Alimentation du moteur par une batterie rechargeable

Déclenchement de l’assistance par le pédalage

Vitesse maximum de 25 km/h

Moteurs compatibles sur le plan électromagnétique

Sécurité des chargeurs doit être assurée

Batteries obligatoirement recyclables.

Enfin, le casque pour les enfants de moins de 12 ans est obligatoire, qu’ils soient conducteurs ou passagers. Pour les adolescents ou adultes, il est recommandé de porter un casque homologué, qui doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :