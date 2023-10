L’entreprise Lux Aerobot dévoile un ballon stratosphérique « prêt à l’emploi » pour surveiller les feux de forêt

L’été 2022 avait été catastrophique pour les forêts françaises, avec des incendies en Gironde, qui avaient ravagé des milliers d’hectares de bois. Cette année, la France a été plus épargnée, ce qui ne fut pas le cas de l’Italie, de la Grèce ou du Portugal. De l’autre côté de la Terre, et notamment en Australie, on se souvient des méga feux de l’année 2019 qui avaient décimé la faune et la flore locales. Les habitants, impuissants devant cette catastrophe, avaient assisté à la destruction de ce qui fait le charme de ce pays continent, le bush. Depuis peu, l’Australie s’intéresse à une invention venue de Québec, qui pourrait révolutionner la manière de surveiller les grands espaces. Cette invention baptisée Lux Aerobot surveillerait les forêts depuis la stratosphère, carrément ! Découverte.

Une surveillance depuis la stratosphère, vraiment ?

Lux Aerobot est une entreprise québécoise basée à Alma et fondée par Katrina Albert et Vincent Lachance. Ils ont développé une sonde spéciale qui se présente comme un gros ballon-sonde gonflé à l’hélium équipé de caméras. Ce ballon peut aller se positionner dans la stratosphère et prendre de la hauteur pour surveiller, en continu, de vastes territoires. Il est alors aisé de comprendre pourquoi Lux Aerobot intéresse tant l’Australie, un territoire immense où le moindre incendie peut devenir incontrôlable. Cette invention pourrait révolutionner la surveillance de l’Australie. Le pays est si grand que les équipes humaines seules ne peuvent pas pallier tous les incendies naissants. Dans son pays de « naissance », Lux Aerobot suscite aussi l’intérêt. Olivier Lundqvist, directeur des technologies de l’information à la SOPFEU, l’organisme de protection des forêts contre les incendies au Québec, a exprimé l’importance de cette innovation au Journal de Montréal. Il a notamment déclaré que si elle avait été disponible cet été, elle aurait considérablement aidé.

Quelle différence avec la surveillance par satellite déjà existante ?

Nous évoquions les incendies de 2019 en Australie, mais il faut savoir que certains avaient déjà été évités grâce à Lux Aerobot, alors en test dans le pays. Ce que Lux Aerobot propose, c’est un outil novateur qui dépasse les capacités des satellites conventionnels. Les ballons-sondes de Lux Aerobot offrent une alternative plus flexible pour surveiller les feux de forêt, en fournissant des informations sur plusieurs jours à un coût d’exploitation abordable. Tandis que les satellites sont limités en termes de fréquence et de flexibilité,

Les ballons-sondes peuvent se concentrer sur des zones spécifiques sur des périodes prolongées, offrant ainsi une solution plus précise et économique pour suivre l’évolution des incendies de forêt. Les applications de cette technologie ne sont pas uniquement destinées à la surveillance des feux de forêt. Elles pourraient également être utilisées pour d’autres domaines tels que la surveillance de l’Arctique ou la gestion côtière.

Pourquoi Lux Aerobot est-il innovant ?

La principale innovation de Lux Aerobot réside dans sa traçabilité, plus précise et surtout continue. Contrairement à certains ballons-sondes en provenance de Chine qui ont provoqué des tensions diplomatiques en étant abattus par des avions de chasse, les sondes innovantes de Lux Aerobot sont soigneusement suivies pour éviter tout incident. Cette invention canadienne, si elle venait à se généraliser « au-dessus de nos têtes », pourrait être un véritable moyen de lutte efficace contre les incendies. Et elle pourrait aussi être utilisée pour surveiller la fonte des glaciers, soit la hausse du niveau des océans ! Plus d'informations : luxaerobot.com.