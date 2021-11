Il existe en réalité plus de 8 groupes sanguins différents… et même beaucoup plus !

Lorsque nous parlons de groupes sanguins, nous pensons tous aux groupes les plus courants tels que A, B, AB et O. Cependant, d’autres groupes beaucoup plus rares existent. Ce qui implique de rares donneurs potentiels, et cela pose un réel problème.

Afin de faire diffuser cette information, l’Etablissement français du sang lance une campagne de sensibilisation. Celle-ci débutera ce lundi et s’achèvera le 21 novembre 2021. Sans le savoir, près d’un million de Français seraient porteurs de ces groupes sanguins difficiles à trouver.

380, et non pas 8 groupes

Le classement des groupes sanguins que nous connaissons se compose de 8 groupes sanguins distincts: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ ainsi que O-. En réalité, il existerait près de 380 groupes sanguins différents dans le monde. Parmi eux, 250 se définissent comme rares.

Ce que peu d’entre nous savent, c’est que nous pouvons faire partie des groupes sanguins traditionnels tout en étant d’un des groupes dits rares. Parmi eux, deux sont considérés comme extrêmement rares: le premier se nomme Bombay et se trouve chez seulement une personne sur 1 million en Europe; le second est le Rhésus nul et concerne seulement une cinquantaine d’individus dans le monde entier.

Afin de le découvrir, des analyses plus poussées qu’une simple prise de sang sont nécessaires.

Afin de qualifier un groupe sanguin de « rare », celui-ci doit respecter deux conditions: une fréquence qui ne doit pas dépasser 0,4% de la population mondiale, et le fait que le groupe sanguin en question ne possède aucune alternative pour la transfusion.

La rareté des groupes sanguins est étroitement liée à la génétique. En effet, certaines migrations d’autrefois ont fait que certains groupes soient plus fréquents dans certaines populations que dans d’autres. En France, les personnes porteuses d’un groupe sanguin rare se compte entre 700 000 et 1 million. Parmi eux, seulement 10% sont avertis de la rareté de leur sang.

Un enjeu de santé publique qui fait débat

La rareté de ces groupes sanguins en France fait débat, car les types rares se trouveraient pour la majorité chez des personnes ayant des origines africaines; certaines personnes sont donc amener à faire preuve de discrimination, voire de racisme. Certains vont même jusqu’à dire que le sang entre Noirs et Blancs serait incompatible… Pour le Professeur Chiaroni, il est « essentiel d’éviter la stigmatisation. Nous avons tous les jours des populations européennes transfusées avec du sang de donneurs d’origine africaine et inversement. » Et n’oubliez pas, 1 heure égale trois vies sauvées !