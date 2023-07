Un récupérateur d’eau de pluie « invisible » en forme d’amphore antique, faisant aussi office de pot de fleur

Profiter de l’eau tombée du ciel pour arroser son jardin, nous sommes nombreux à le souhaiter. Avec les chaleurs de ces derniers jours, une bonne pluie permet de rafraîchir le potager, le gazon et les massifs fleuris. Cependant, au lieu d’attendre que l’eau tombe du ciel, il serait peut-être judicieux de tenter de la récupérer ? Le problème des récupérateurs d’eau de pluie est qu’ils sont souvent peu esthétiques. Vous cherchez un récupérateur qui ne dénature pas la décoration de votre jardin ? Ne cherchez plus et découvrez le récupérateur d’eau et collecteur aérien GARANTIA amphore terracotta, 600 l. Vendu 599 €* sur Leroy Merlin, il trouvera forcément sa place dans votre jardin ou sur votre terrasse. Présentation.

Présentation du récupérateur d’eau et collecteur aérien GARANTIA amphore terracotta, 600 l

Le récupérateur d’eau GARANTIA en forme d’amphore, évidemment, n’est pas fabriqué en terre cuite, autrement, l’eau récupérée s’évaporerait ! Il est donc conçu en polyéthylène, mais ressemble à s’y méprendre à un gros pot de fleurs. D’ailleurs, vous pourrez ajouter une plante fleurie sur le dessus du récupérateur, pour que le trompe-l’œil soit encore plus saisissant. Les dimensions de ce récupérateur d’eau de pluie sont : H.142 × l.92 × P.92 cm. Il offre une capacité utile de 600 l. Sa conception en polyéthylène garantit une grande durabilité et une résistance aux intempéries, ainsi qu’un entretien facile. De plus, cette matière principale est recyclable, contribuant ainsi à la préservation de l’environnement. Côté équipement, le récupérateur GARANTIA est livré avec un robinet en laiton intégré, doté d’une excellente résistance à la corrosion. Le récupérateur d’eau de pluie Garantia Amphore Terracotta est disponible à 599 €* sur Leroy Merlin (en version 600 l) et à 317,81 € sur Amazon (en version 250 l).

Que faut-il savoir de plus sur le récupérateur amphore GARANTIA ?

Comme nous vous l’avons dit plus haut, il est fabriqué en polyéthylène et résistera parfaitement aux UV, grâce à un traitement supplémentaire appliqué sur le récupérateur. En revanche, il faudra pouvoir le stocker ou le protéger en hiver, car il n’est pas résistant au gel. Concernant les accessoires livrés avec le récupérateur, vous recevrez un bac à plantes intégré, un géotextile, un joint DN 19/32 et un collecteur Eco de luxe gris.

Comme tous les produits GARANTIA, avec une garantie de 5 ans, ce modèle est fabriqué en France. Les commentaires des clients ayant acheté ce produit sont tous unanimes sur le fait qu’il ressemble vraiment à un pot en terre cuite. Cependant, certains expliquent que l’installation du collecteur n’est pas si évidente que cela. Certaines collectivités peuvent fournir des aides à l’achat de récupérateur d’eau de pluie et cela peut toujours être utile de le savoir.

À quoi peut servir l’eau de pluie récupérée ?

L’eau de pluie récupérée peut être utilisée pour nettoyer vos sols, arroser votre jardin, vos fleurs, votre pelouse, mais elle ne doit jamais être consommée. Vous n’avez pas non plus l’autorisation de l’utiliser pour les eaux de cuisson, ou pour toute activité alimentaire. Sur le site du Service Public, il est également indiqué que celle-ci peut être utilisée pour laver votre voiture. Cependant, méfiez-vous de cette dernière autorisation mentionnée. En effet, l’article L216-6 du Code de l’Environnement, interdit strictement de laver sa voiture sur la voie publique. Cette interdiction est en place pour éviter les écoulements d’eaux souillés par le carburant ou l’huile, dans les nappes phréatiques. En cas de non-respect, vous vous exposez à une amende de 450 €. Et, s’il est prouvé, qu’en plus, vous avez pollué les eaux usées, vous risquez jusqu’à 75 000 € d’amende, et deux ans d’emprisonnement.

Garantia Kit Amphore Antik, Couleur Terracotta, Contenance 600 L Jardinage Récupérateurs d'eau de pluie Meilleure Vente n° 1

*Les prix ont été relevés le 15 juillet 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

