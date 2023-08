La vis d’Archimède, vous avez certainement déjà entendu parler de son nom, mais de quoi s’agit-il réellement ? Qui l’a inventé et pourquoi l’appelle-t-on ainsi ? Voilà tout un tas question concernant la vis d’Archimède qui méritent d’être répondues. Eh bien, comme son nom l’indique, il s’agit de l’une des inventions du célèbre physicien et mathématicien grec Archimède de Syracuse. Connu pour sa célèbre théorie qu’est la poussée d’Archimède, ce scientifique de l’Antiquité était aussi un grand inventeur. Selon les récits, il aurait créé la vis sans fin — au IIIe siècle av. J.-C. — pour pomper l’eau (sans électricité) qui pénétrait dans un grand navire qu’il avait lui-même construit pour Hiéron, roi de Syracuse.

Un système très utilisé par la civilisation égyptienne antique

En raison de son efficacité et de sa simplicité, la vis d’Archimède aurait ensuite été utilisée sur le Nil pour irriguer les cultures sur les rives du fleuve. Les Égyptiens de l’Antiquité s’en seraient aussi servis pour évacuer l’eau des profondeurs des mines et protéger ainsi les mineurs. De nos jours, le mécanisme est utilisé dans divers équipements et machines. Il est présent dans les extrudeuses, les presses à huile et bien sûr, les pompes à vis d’Archimède, pour ne citer que ces quelques exemples.

La composition d’une pompe à eau à vis d’Archimède

Une pompe à vis d’Archimède se compose généralement d’une tige qui comporte un filetage. Celle-ci se trouve à l’intérieur d’un arbre cylindrique. Lorsqu’elle est mise en rotation, le système achemine le liquide d’un bout à l’autre, de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure. La vis peut être actionnée à l’aide d’un moteur ou manuellement. La pompe à vis d’Archimède pourrait donc faire ses preuves dans les endroits dépourvus d’électricité. Du fait de sa simplicité, il est possible d’en concevoir même si on n’a aucune compétence en bricolage.

Comment construire une pompe à vis d’Archimède miniature ?

Pour expérimenter cette technique, vous aurez besoin :

De tuyaux en PVC de différentes tailles

D’un ruban adhésif

D’une paire de ciseaux

D’une colle PVC

D’un petit moteur électrique

De plusieurs colliers métalliques

D’une longue tige filetée + écrous

De deux roulements

D’une courroie

De deux petites poulies

De morceaux de bois

Et bien sûr d’un récipient contenant de l’eau

En ce qui concerne les étapes à suivre, vous pouvez vous référer à la vidéo ci-dessous.

