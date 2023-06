Low Tech : le bélier hydraulique, une pompe à eau qui fonctionne sans électricité

Les pompes à eau actuelles nécessitent généralement de l’énergie électrique ou mécanique pour fonctionner. Est-il donc impossible de pomper de l’eau dans des endroits sans accès à ces deux énergies ? Cet ingénieur industriel a résolu ce problème en inventant cette pompe à vérin hydraulique. Cet appareil utilise l’effet de « coup de bélier » pour élever l’eau en hauteur, sans recourir à une source d’énergie externe. Cet effet se produit lorsqu’un courant d’eau à grande vitesse heurte une vanne fermée, générant une force qui pousse une partie de ce courant à monter. Nous vous convions à mieux connaître cette nouvelle technologie à travers cet article.

Comment construire une pompe hydraulique à coup de bélier ?

Cet innovateur a expliqué en détail la fabrication de cet appareil de pompage de l’eau sans électricité sur Internet. Les pièces et outils nécessaires sont des tuyaux en PVC de différents diamètres, des clapets de retenue, une scie, un mètre ruban, un ruban adhésif et de la colle pour PVC. Avant de construire la machine, l’ingénieur recommande de rejoindre un ruisseau ou une rivière pour trouver un endroit où il y a une différence de hauteur entre deux points. Puis, il a assemblé le système de tuyauterie. Depuis le ruisseau, il a raccordé un tuyau en PVC à un clapet de non-retour, qu’il a ensuite élevé à une certaine hauteur. Selon lui, plus cette hauteur est importante, plus l’appareil est efficace.

Le concepteur a placé d’autres clapets de retenue le long de la conduite. Il faut notamment en rajouter un, lorsque l’on y raccorde des tuyaux plus petits et que l’on change de hauteur. Avant de faire fonctionner la pompe à vérin hydraulique, il est essentiel de régler correctement les clapets de non-retour. Ces dispositifs doivent s’ouvrir ou se refermer au bon moment afin qu’ils puissent produire le « coup de bélier » requis pour soulever le courant d’eau. En effet, cet homme a expliqué clairement dans sa vidéo TikTok comment régler ces vannes afin d’assurer leur fermeture, lorsque la pression de l’eau est suffisante pour générer l’effet de coup de bélier.

Comment fonctionne cette machine ?

AlbertoHRom conseille de tester et d’ajuster les clapets anti-retour, en vue d’optimiser les performances de la pompe à vérin hydraulique. Il est aussi important de vérifier que la conduite comporte le minimum de coudes et de courbures. D’ailleurs, il convient de s’assurer que les débits d’eau ne soient ni trop faibles ni trop forts pour pomper de l’eau de façon optimale. Le débit idéal varie de 10 à 30 l/min, explique cet ingénieur industriel.

Selon son concepteur, cette nouvelle pompe hydraulique à coup de bélier constitue une technologie simple mais efficace. Elle pourrait être employée auprès des communautés rurales et isolées où l’on ne peut généralement accéder ni à l’énergie électrique ni à l’énergie mécanique. Son coût de fabrication est réduit, car les matériaux nécessaires sont moins chers et faciles à trouver. Le seul bémol est que la construction et le réglage de cette technologie nécessitent quelques compétences techniques. Vous pouvez trouver plus d’informations sur cette innovation sur HRom.