Pourquoi les chiens intelligents penchent-ils la tête quand ils entendent certains mots ?

Si vous êtes propriétaires d’un chien, vous avez sans doute remarqué que parfois, lorsque vous lui parlez, il penche la tête. Tous les chiens ne le font pas mais quand c’est le cas, ils semblent réagir à notre voix, et même à certains mots précis. Quand, couchés sur le canapé, vous prononcez le mot qui se rapporte aux friandises, il y a de fortes probabilités pour que votre chien lève la tête et la penche sur le côté.

Une attitude canine, que nous humains, traduisons comme une parfaite compréhension de sa part; cela fonctionne aussi avec des mots comme « promenade », « sortir », ou toute autre habitude que vous auriez inculquée à votre compagnon. Selon une étude, seuls les chiens les plus intelligents auraient cette attitude particulière. Explications.

La question de départ

Dans le comportement canin, incliner la tête est une pratique habituelle. Cependant, aucune étude scientifique n’a pu encore déterminer si cette inclinaison était innée, donc due à l’intelligence des chiens, ou acquise grâce à l’enseignement que nous, humains, leur inculquons.

Certains suggèrent que c’est juste pour mieux entendre, ou mieux voir. Une étude publiée dans Animal Cognition propose une nouvelle hypothèse quant à l’inclinaison de la tête chez les chiens.

Pour réaliser l’expérience, les chercheurs ont choisi 40 chiens répartis en deux groupes: le premier, dit de chiens “doués”, se composaient de canidés ayant déjà réussi à apprendre des mots, tandis que ceux du second n’en connaissaient pas de particulier.

Les chiens ont donc tous suivi un programme de trois mois pour apprendre de nouveaux noms de jouets, choisis avec soin par les scientifiques.

Les résultats de la formation

Les chercheurs ont enregistré les réactions des chiens tout au long de l’expérience; ces derniers devaient donc aller chercher l’un des nouveaux jouets dans une pièce séparée, et le rapporter. Les chercheurs ont d’abord noté que seuls quelques chiens parvenaient à apprendre de nouveaux noms; ils ont également constaté qu’un jouet hérisson que l’on nommerait par exemple “Quipique” et non pas “hérisson”, interpelle invariablement le chien.

Les chercheurs ont pu établir deux constats principaux: premièrement, les chiens qui connaissaient déjà des mots n’ont montré aucune difficulté pour en apprendre de nouveaux; deuxièmement, ces derniers penchaient bel et bien la tête quand ils entendaient le noms des jouets.

Ils concluent donc que les chiens qui penchent la tête sont capables d’apprendre de nouveaux mots et auraient donc une attention plus soutenue que les autres. Ils ont également montré qu’un chien penche toujours la tête du même côté, même si cela varie d’un chien à un autre.

L’intelligence canine n’est plus à prouver

Ce type de comportement viendrait donc de leur capacité à apprendre, d’ailleurs variable d’une race à l’autre.

Ainsi, on apprend à un chien à faire ses besoins à l’extérieur; dans d’autres domaines, on leur apprend à reconnaître la drogue, les explosifs, ou l’odeur de certaines maladies. Cette capacité d’apprentissage vient du fait que les chiens, descendants des loups, ont toujours vécu aux côtés des humains, ce qui leur a permis d’acquérir des capacités cognitives et de développer leurs interactions émotionnelles avec l’Homme.

A noter que tous les chiens « savants » étaient des border collie, et la plupart des autres races ne parvenaient pas à apprendre de nouveaux mots.

A titre personnel, nous avons trois chiens de race Braque (Weimar, Français et Ariègeois) et nous pouvons vous assurer qu’ils penchent bien la tête quand nous prononçons certains mots, bien que ceux ne soient pourtant pas des des border collies. Une étude qui mériterait peut-être d’être approfondie?