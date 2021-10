Les chiens sont-ils réellement plus intelligents que les chats ? Qu’en dit la science ?

Le chien et le chat sont nos animaux de compagnie favoris. Le premier peut même se targuer d’être souvent considéré comme le meilleur ami de l’homme. Les chiens sont effectivement très chaleureux et vouent une immense loyauté envers leurs maîtres.

Nos compagnons canins savent aussi s’interposer pour nous protéger d’un potentiel danger. D’autre part, les avis sur les chats semblent moins bons: ils sont présentés comme des créatures peu sociables. Leur attitude désinvolte et froide est souvent pointée du doigt. Néanmoins, les chats savent donner de l’affection aux personnes qui leur sont très proches.

Un débat sans fin

La question de savoir lequel du chien ou du chat est le plus intelligent semble être un débat éternel. Les spécialistes en cognition animale estiment que la comparaison de leur intelligence respective n’apporte rien. Alexandra Horowitz du Barnard College of Columbia University à New York se spécialise justement dans ce domaine.

La chercheuse n’est pas une partisane de la comparaison de l’intelligence entre les différentes espèces. Chaque animal est suffisamment intelligent pour faire ce qu’il peut ou doit faire, insiste Horowitz. Se demander qui du chien ou du chat est le plus intelligent revient, selon elle, à comparer un mixeur de cuisine et une perceuse.

Chacun a ses particularités

L’intelligence animale est évaluée selon trois critères : la faculté à résoudre des problèmes, l’apprentissage par l’expérience et l’intelligence sociale. Kristyn Vitale étudie la santé et le comportement des animaux à l’Unity College dans le Maine, aux États-Unis. Cette scientifique a notamment mené des travaux qui se sont focalisés sur l’intelligence sociale des chats.

Les félins domestiques possèdent une intelligence sociale aussi développée que celle des chiens: ils sont capables d’apprendre leurs noms et certains mots. Les chats se consacrent davantage aux personnes qui leur accordent beaucoup d’attention. Ils peuvent faire passer les interactions humaines avant la nourriture. Mais contrairement aux chiens, nos compagnons félins sont moins enclins à attirer l’attention.

Moins d’activités pour le chat

La taille du cerveau joue un rôle déterminant dans la cognition animale. Plus l’organe est volumineux, plus le spécimen possède des fonctions cognitives développées. Notons que la revue Proceedings of the National Academy of Sciences a publié en 2014 une étude qui confirme cela. L’étude en question était inspirée d’une autre réalisée en 1972 par l’Université de Stanford, auprès d’enfants humains âgés de 3 à 5 ans.

Néanmoins, les chiens paraissent plus intelligents, car ils ont droit à des activités variées: les promenades au parc ou en voiture et le dressage en sont des exemples. Nous pensons moins à faire ces activités avec les chats, ce qui a pour effet de limiter leurs opportunités d’apprentissage. Il ne faut pas donc se demander si son chien est plus intelligent que le chat. La priorité est de leur donner l’occasion d’apprendre…